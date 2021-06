Près de 3 MILLIONS de remboursements d’impôts allant jusqu’à 20 400 $ sont envoyés MAINTENANT aux Américains éligibles

PRESQUE 3 millions de remboursements d’impôts allant jusqu’à 20 400 $ sont actuellement envoyés aux Américains éligibles, pour ceux qui doivent un ajustement sur les impôts payés.

L’IRS envoie cette semaine les 28 millions de remboursements à ceux qui ont reçu des allocations de chômage en 2020 et ont ensuite payé des impôts sur l’argent cette année.

Environ 10 millions de contribuables attendent un paiement de 10 200 $ de l’IRS Crédit : Getty

L’IRS envoie cette semaine les 28 millions de remboursements Crédit : Getty

L’allégement fiscal de 10 200 $ pour le chômage fait partie du plan de sauvetage américain adopté en mars.

Le plan a également autorisé les troisièmes chèques de relance, ainsi que plus d’argent pour le crédit d’impôt pour enfants.

Selon les rapports de CNET, l’IRS a déclaré avoir identifié jusqu’à présent 13 millions de contribuables qui ont payé des impôts et pourraient être éligibles à un ajustement.

Les remboursements d’impôt sur le chômage seraient envoyés par vagues, les premiers à les recevoir étant les Américains qui sont des déclarants uniques.

Les déclarants conjoints et ceux dont les déclarations de revenus étaient un peu plus compliquées les recevraient dans les semaines et les mois à venir.

L’IRS aurait calculé les remboursements et s’occuperait en premier des retours les plus simples.

Cette dernière annonce de remboursement fait suite à l’annonce de jeudi selon laquelle les premières demandes de chômage ont chuté pour la semaine se terminant le 29 mai – à 385 000, contre 406 000 la semaine précédente.

La nouvelle survient alors que les Américains attendent des milliers de dollars de remboursement d’impôts de l’IRS, et certains disent que l’allégement ne pourrait pas arriver assez tôt.

Environ 10 millions de contribuables pourraient recevoir un paiement de 10 200 $ s’ils produisaient leurs déclarations de revenus avant que l’allégement fiscal du plan de sauvetage américain ne devienne loi.

L’American Rescue Plan Act signé le 11 mars prévoyait une exonération fiscale de 10 200 $ pour les allocations de chômage de 2020.

L’exemption signifiait que les chèques envoyés pendant la pandémie n’étaient pas comptés comme un revenu gagné.

En d’autres termes, vous ne serez pas imposé sur l’allégement COVID-19 que vous avez reçu en 2020.

L’IRS a commencé à déployer les premiers remboursements la semaine dernière et continuera de le faire tout au long de l’été, mais certaines personnes manquent de patience