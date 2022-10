Près de 3 000 soldats vivent grâce aux statistiques de choc des avantages

Des MILLIERS d’escouades en service réclament un crédit universel alors que la crise du coût de la vie frappe les troupes, selon les statistiques.

Près de 3 000 membres des Forces armées bénéficient d’avantages alors que les ministères révèlent combien de membres du personnel peu rémunérés comptent pour la première fois sur les avantages.

Quelque 3 000 membres des forces armées réclament le crédit universel Crédit : document

Le nombre d’anciens combattants qui en font la demande a augmenté de 12 % au cours des quatre derniers mois pour atteindre 38 000.

Le secrétaire à la Défense fantôme du Labour, John Healey, a déclaré qu’il s’agissait d’une “insulte honteuse aux communautés de services qui sont prêtes à faire le sacrifice ultime pour notre pays”.

La ministre du DWP, Victoria Prentis, a déclaré dans une réponse écrite à la question parlementaire de M. Healey que 2 900 demandeurs d’UC étaient dans la Force.

M. Healy a ajouté: Le gouvernement doit s’assurer que le personnel et les anciens combattants reçoivent le soutien approprié pour traverser l’hiver difficile à venir.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré qu’un paquet financier était en place pour aider le personnel.

Ils ont déclaré: «Nos forces armées rendent un service incroyable à notre pays et nous avons développé un ensemble qui reflète cela.

“Nous avons introduit une série de mesures pour soutenir notre personnel, y compris la plus forte augmentation de salaire en 20 ans, le gel des coûts alimentaires quotidiens, le plafonnement des augmentations des frais d’hébergement subventionnés à 1% et l’augmentation des taux de retour à la maison et de retour au travail de 7% , permettant aux familles d’économiser jusqu’à 3 000 £ par enfant et par an en étendant la garde d’enfants globale et en subventionnant l’éducation des enfants de notre personnel.