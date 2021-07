Près de 3 000 invités confinés, équipage à débarquer en croisière avec affaire Covid

Près de 3 000 passagers et membres d’équipage débarquent mercredi d’un navire de Dream Cruises après avoir été confinés dans leurs cabines lorsqu’un passager a été testé positif au Covid-19.

Tous les passagers et membres d’équipage à bord de la « croisière vers nulle part » de World Dream de trois nuits à Singapour avaient été tenus de s’isoler dans leurs cabines, seuls les membres d’équipage essentiels étant autorisés à se déplacer dans tout le navire.

L’invité avait subi un test d’antigène rapide avant d’embarquer sur la croisière qui est revenu négatif, mais la recherche des contacts a révélé que l’invité était un contact étroit d’un cas confirmé de Covid-19. L’invité a ensuite été immédiatement isolé et testé positif au virus mardi, a déclaré Dream Cruises, propriété de Genting Cruise Line, dans un communiqué.

Selon un rapport de Reuters, d’autres invités à bord du navire ont été confinés dans leurs chambres à 1 heure du matin, heure locale. Les voyageurs ont commencé à quitter le navire vers 20h30

Les compagnons de voyage de l’invité ont tous été testés négatifs pour le virus et débarqueront d’un itinéraire séparé des autres passagers, ainsi que de ceux qui sont entrés en contact avec l’invité. Le passager qui a été testé positif a débarqué des heures avant les autres invités et l’équipage.

La recherche des contacts a été effectuée en suivant les appareils portables, les cartes-clés et les séquences de vidéosurveillance des invités.

Tous les autres clients sont tenus de remplir des formulaires de départ automatique sans contact avant de quitter leur chambre et doivent passer un test rapide d’antigène au Marina Bay Cruise Centre de Singapour lors de leur débarquement, a indiqué la compagnie.

Dream Cruises a déclaré que les invités sont tenus de rester dans leurs cabines jusqu’à ce que l’équipage leur demande de débarquer.

Il y avait 1 646 passagers et 1 249 membres d’équipage à bord du navire, a déclaré Dream Cruises.

La compagnie de croisière a également annulé une croisière de deux nuits World Dream qui devait partir mercredi.

Il s’agit du premier test Covid-19 positif de la compagnie de croisière depuis la reprise des départs de Singapour en novembre 2020. World Dream a effectué 103 départs avec plus de 130 000 invités au 11 juillet.

En décembre, près de 1 700 passagers d’un navire Royal Caribbean Quantum of the Seas ont été contraints de s’isoler dans leurs cabines pendant plus de 16 heures en raison d’un cas suspect de Covid.