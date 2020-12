Près de 2 500 femmes ont accouché seules depuis le début du mois d’octobre, les hôpitaux faisant fi des directives du gouvernement, a montré un nouveau rapport choquant.

Le Mail on Sunday fait campagne pour tous les hôpitaux afin de permettre aux partenaires d’être présents et de mettre fin au traumatisme des femmes qui assistent seules aux scanners et au travail.

Le NHS England a déclaré que toutes les fiducies hospitalières sauf une permettaient aux partenaires d’assister à des naissances actives, ce qui se réfère à la phase finale du travail.

Cependant, l’étude réalisée aujourd’hui sur plus de 4 100 naissances en octobre et novembre en Angleterre et au Pays de Galles a montré que cela ne se produit pas sur le terrain.

Sur la moitié environ des naissances à l’hôpital qui ne sont pas provoquées, sept pour cent sont soumises à des naissances isolées. La majorité était dans toutes les régions d’Angleterre.

Même les femmes dont les partenaires sont autorisés à assister pendant une courte période sont toujours confrontées aux restrictions de Covid pendant la majorité de leur séjour à l’hôpital, selon l’étude des militantes enceintes puis vissées.

Charlotte Taylor-Philip, 32 ans, a déménagé d’un hôpital de Londres à un autre alors qu’elle était fortement enceinte de sa fille Emmeline (photographiée ensemble), simplement parce que la seconde avait une politique plus clémente pour les visites de partenaires.

Pendant ce temps, près de la moitié des femmes qui ont été induites en Angleterre sans que leur partenaire soit présent jusqu’à la toute fin ont passé plus de 24 heures seules dans la maternité pendant le travail.

Une personne sur trois a passé plus de 48 heures dans les maternités seules, interdite d’avoir sa partenaire à ses côtés.

«Je ne voulais pas finir par avoir à supplier pour avoir mon mari avec moi», dit-elle.

Elle avait passé toute la grossesse, qui avait eu des complications et a été jugée « à haut risque », assistant seule à des scans – faisant des enregistrements secrets pour pouvoir transmettre des informations précises à son mari, Abey.

Malgré cela, son hôpital n’autorisait toujours les visites que pendant la journée et sa naissance à la fin du mois d’octobre se déroulait principalement la nuit.

Abey, 30 ans, est resté trois heures dans le froid à l’extérieur de l’hôpital, attendant un moment où il pourrait être autorisé à entrer. «C’était assez traumatisant», a-t-elle déclaré.

« J’ai fait une grande partie de mon travail précoce complètement seul dans une cage d’escalier vide d’hôpital. C’était une équipe de nuit chargée et j’ai vu la sage-femme peut-être trois fois au cours de ces 14 heures. Le 31 octobre, Boris Johnson a promis que les maternités seraient prioritaires pour les tests de 15 minutes à utiliser sur les partenaires afin de leur permettre d’accéder aux services et aux scans.

Le Premier ministre a déclaré: « Aucune femme ne devrait accoucher seule. » Mais plus d’un mois plus tard, les fiducies n’ont pas déployé les tests, alors que beaucoup ont réimposé des restrictions lors de la deuxième vague.

La fondatrice de Pregnant Then Screwed, Joeli Brearley, a déclaré: « Il est clair que trop de femmes passent encore de longues périodes seules lorsqu’elles sont en travail et que beaucoup trop de femmes accouchent sans la présence de leur partenaire. C’est complètement inacceptable.

Ruth May, infirmière en chef du NHS England, a déclaré: « Les conseils pour les services de maternité indiquent clairement que les femmes devraient avoir accès au soutien d’une personne lors de leurs rendez-vous à toutes les étapes de leur parcours de maternité, et nous avons demandé à toutes les fiducies de faciliter cela le plus rapidement possible. , avec une seule fiducie en Angleterre qui a récemment déclaré ne pas le faire.

«Dans le même temps, il est prioritaire de prévenir et de contrôler l’infection à Covid-19 et d’assurer la sécurité des femmes et du personnel. Les fiducies doivent surmonter tous les obstacles à cela, notamment en utilisant la nouvelle capacité de test du programme Test And Trace.

NHS England a déclaré que ses dossiers montrent que seuls Maidstone et Tunbridge Wells Trust ne suivent pas les conseils sur les visites de partenaires.

