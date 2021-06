Près de 25% des cas de Covid en Belgique sont des variantes Delta plus transmissibles, révèle un virologue

Steven Van Gucht a révélé mercredi lors d’une conférence de presse que la prévalence de la variante Delta était passée à près d’un cas de coronavirus sur quatre en Belgique – en hausse de 8% par rapport à la semaine précédente.

Le virologue de l’institut belge de santé publique, Sciensano, a fait part de son optimisme quant à l’augmentation des cas de variante Delta, déclarant : « En termes absolus, le nombre d’infections avec la variante Delta augmente relativement lentement. Cela est principalement dû à la circulation généralement en baisse du Covid. »

Van Gucht a également cité la campagne de vaccination généralisée en Belgique comme une autre raison pour laquelle la propagation globale de Covid-19 y a diminué. Au 28 juin, les données de Sciensano montrent que 75 % de toutes les personnes âgées de plus de 18 ans en Belgique avaient reçu au moins une dose d’un vaccin. Plus de 50 000 enfants ont également reçu leur premier jab. Ces chiffres positionnent la Belgique parmi les pays de vaccination de masse les plus rapides, tant dans l’UE que dans le monde.

Cependant, le biostatisticien belge Geert Molenberghs a offert lundi une vision plus pessimiste, théorisant que la prévalence de la variante Delta serait « ont probablement atteint 80 à 90 % fin juillet plutôt qu’à la fin de l’été. »

Les remarques de Molenberghs à VRT Radio 1 ont présenté une image plus sombre de la propagation de la variante que même le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a prévu dans un communiqué du 23 juin. L’agence a estimé qu’en août, 90% des infections à coronavirus à travers le EU pourrait avoir été causé par la variante Delta.

Selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé, la Belgique a enregistré plus d’un million de cas confirmés de Covid-19 et 25 168 décès depuis le début de la pandémie.

