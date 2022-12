Près de 25 % des acheteurs américains souhaitent déménager dans une nouvelle ville

Avec l’escalade des coûts du logement qui évince les acheteurs, de plus en plus de personnes cherchent à déménager des grandes villes vers les États de la Sun Belt où les maisons sont moins chères, en particulier en Floride.

Près de 25% des requêtes de recherche immobilière sur le courtage immobilier en ligne Redfin.com sont pour les villes où la personne ne vit pas, selon les données les plus récentes de l’entreprise. C’est environ 10 % de plus qu’il y a cinq ans.

Sur 100 zones métropolitaines examinées au cours des trois mois terminés en octobre, les 10 villes suivantes ont enregistré le flux net le plus élevé de recherches immobilières sur le site Web de Redfin. L’afflux net est le nombre de personnes qui cherchent à s’installer dans une ville moins le nombre de personnes qui cherchent à partir.

Sacramento, Californie : 7 800 Las Vegas : 7 100 Miami : 6 700 San Diego: 6 500 Tampa, Floride : 5 600 Phénix: 4 700 Cape Coral, Floride : 4 600 North Port-Sarasota, Floride : 4 300 Dallas : 3 800 Orlando Floride: 3 700

Les choix de relocalisation de loin les plus populaires se trouvent dans les États de Sun Belt dans le sud-ouest et le sud-est, avec la moitié des principales destinations en Floride.

Et la majorité de ceux qui cherchent à déménager viennent de grandes villes, en particulier de San Francisco, Los Angeles, New York, Washington, DC et Boston. Les villes suivantes ont enregistré le plus grand flux de recherches immobilières, selon les données de Redfin :

San Fransisco : 35 800 Los Angeles: 34 100 New York: 22 400 Washington DC: 18 100 Boston: 7 800 Chicago: 7 300 Détroit : 4 200 Denver : 3 400 Seattle : 1 600 Crême Philadelphia: 1 500

Pour éviter la hausse des coûts de logement, les acheteurs choisissent les métros de Sun Belt en grande partie parce que les maisons sont moins chères que ce qu’ils trouveraient dans les plus grandes villes américaines, selon l’étude. Par exemple, une maison typique à Las Vegas coûte environ 410 000 $, soit environ la moitié de ce qu’elle coûterait à Los Angeles.

Pour mesurer la part des acheteurs de maison cherchant à déménager d’un métro à un autre, une personne parcourant Redfin pour des propriétés dans une autre ville compte comme un migrant. Les migrants reçoivent un score pondéré basé sur la part des propriétés recherchées dans une ville où ils ne vivent pas. Les classements des entrées nettes ont été compilés sur la base du nombre total de migrants.

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? Inscrivez-vous à l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

Ne manquez pas : Les personnes ayant des cotes de crédit parfaites ont 3 traits clés en commun, rapporte Experian