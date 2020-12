Près de 2,1 millions de personnes ont voté lors du second tour du Sénat américain en Géorgie, qui déterminera si les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès et le sort de l’agenda du président élu Joe Biden, selon les données de l’État publiées jeudi.

Plus d’un quart des électeurs inscrits de l’État ont voté tôt ou par courrier, selon les chiffres de l’État, signe que le taux de participation aux deux courses au Sénat sera élevé.

Environ 4 millions de Géorgiens ont voté au début des élections de novembre, au cours desquelles le démocrate Biden a battu le président Donald Trump.

Candidat démocrate au Sénat, le révérend Raphael Warnock (L) et le sénateur de Géorgie en exercice Kelly Loeffler (R)

Candidat démocrate au Sénat américain de Géorgie Jon Ossoff (L) et David Perdue (R)

Le second tour oppose les challengers démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff aux titulaires républicains Kelly Loeffler et David Perdue, respectivement. Le second tour des élections était nécessaire car aucun candidat n’a remporté plus de 50% des voix le 3 novembre.

L’État publie des informations sur le nombre de personnes qui ont voté, mais ne comptabilise pas leurs votes avant le jour du scrutin.

Environ 1,3 million de personnes ont voté tôt dans les bureaux de vote en personne, selon les données de l’État. 721 000 autres ont envoyé des bulletins de vote par la poste. Au total, environ 1,3 million de Géorgiens ont demandé des bulletins de vote par correspondance.

Le résultat de la course sera essentiel pour façonner le programme de Biden après sa prise de fonction.

Si les républicains remportent un ou les deux sièges du Sénat en Géorgie, ils conserveront une faible majorité à la chambre et pourront bloquer les objectifs législatifs de Biden et les candidats à la magistrature. Si les démocrates gagnent les deux, la chambre sera divisée 50-50, donnant le vote décisif au vice-président élu Kamala Harris.

Le vote au second tour du Sénat se termine le 5 janvier.

Le taux de participation a été plus élevé dans certaines des zones fortement peuplées d’Atlanta, ce qui a permis à Biden de remporter une courte victoire dans l’État.

Environ 30% des électeurs inscrits dans le comté de Fulton, qui comprend Atlanta, avaient voté jeudi, tout comme environ 32% des électeurs de la banlieue du comté de DeKalb.