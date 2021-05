Près de 200 personnes dans deux tours allemandes mises en quarantaine après un cas local confirmé de souche indienne Covid-19

Depuis dimanche, quelque 189 personnes ont été mises en quarantaine dans leurs résidences à Velbert, près de Düsseldorf, a déclaré mardi le chef du ministère local de la Santé Marcus Kowalczyk à l’agence de presse DPA.

Jusqu’à présent, 19 personnes ont été testées positives pour Covid-19 parmi quatre familles des deux tours, a déclaré Kowalczyk.

Tous les résidents ont été testés pour le virus dimanche et lundi, avec plus de résultats attendus dans les prochaines 24 heures.

Cependant, il n’y a eu qu’un seul cas de la variante, connue sous le nom de B.1.617, trouvé parmi les résidents des blocs.

La souche a été détectée pour la première fois en Inde en octobre et les experts pensent qu’elle pourrait être jusqu’à 50% plus transmissible que la soi-disant variante britannique.

Kowalczyk n’a pas précisé combien de temps les résidents devraient rester en quarantaine.

La Croix-Rouge et d’autres organisations fournissent de la nourriture et d’autres fournitures essentielles à ceux qui s’isolent dans les tours.

La proportion de cas de la variante indienne en Allemagne a lentement augmenté ces dernières semaines, a déclaré la semaine dernière l’Institut Robert Koch (RKI) du pays.

L’Organisation mondiale de la santé a décrit la souche indienne comme étant de «préoccupation mondiale».

B.1.617 représente 2% de tous les cas de Covid-19 en Allemagne, avec 90 cas de la souche signalés au total, selon un rapport du RKI publié le 12 mai.

L’Allemagne a enregistré plus de 86 000 décès liés à Covid-19 depuis le début de la pandémie et plus de 3,6 millions de cas, selon les données de RKI.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!