Quelque 200 membres de la Garde nationale américaine auraient été testés positifs pour Covid-19 après avoir été obligés de rester en contact étroit et même de dormir dans un parking lors de leur déploiement pour l’inauguration du président Joe Biden.

Selon le Wall Street Journal, qui cite des responsables de la défense anonymes, près de 200 des 26000 membres de la Garde nationale «Ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus», avec certains fonctionnaires craignant que «Le repos et les lieux de travail exigus ont contribué à la propagation.»

De plus, alors que chaque membre de la Garde nationale déployée à DC était « Examiné pour Covid-19 » avant de mettre les pieds dans la ville, « Tous n’ont pas été testés, sauf si requis dans le cadre du processus de sélection, » les responsables de la défense ont déclaré au point de vente.

Biden s’est retrouvé face à sa première grande controverse présidentielle juste après l’inauguration mercredi après qu’il a été révélé que la Garde nationale – qui avait été déployée après que les partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier pour protester contre la victoire électorale de Biden, et a fini par rester pour protéger l’inauguration – avait été expulsé du bâtiment du Capitole et obligé de se rassembler et de dormir dans un parking adjacent.

«Hier, des dizaines de sénateurs et de membres du Congrès ont parcouru nos lignes pour prendre des photos, nous serrer la main et nous remercier pour notre service. En moins de 24 heures, ils ne nous ont plus servi et nous ont bannis dans le coin d’un parking. » un membre de la Garde nationale a déclaré aux médias. «Nous nous sentons incroyablement trahis.»

L’incident, ainsi que la nouvelle que chaque membre de la Garde à DC pour l’inauguration faisait l’objet d’une enquête pour loyauté et «Liens extrémistes», a conduit au moins deux gouverneurs – le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le gouverneur du Texas Greg Abbott – à appeler les membres qu’ils avaient envoyés dans la capitale.

«Ce sont des soldats» Dit DeSantis. «Ce ne sont pas les serviteurs de Nancy Pelosi.

Biden s’est excusé pour la controverse sur le parking de la Garde nationale et la Première Dame Jill Biden a distribué des cookies, mais de nombreux Américains se demandent toujours pourquoi la Garde nationale a été obligée de rester dans le Capitole quelques jours après l’inauguration de Biden.

