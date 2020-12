La Major League Soccer Players ‘Association affirme que près de 20% des joueurs de la ligue ont été testés positifs pour le coronavirus au cours de la saison.

Bob Foose, directeur exécutif du syndicat, a révélé les résultats lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes jeudi.

À une époque où la plupart des professionnels travaillaient à domicile, nos joueurs allaient travailler tous les jours, vraiment presque tous les jours. Près de 20% des joueurs de la ligue à un moment ou à un autre ont été infectés par le virus, ce qui signifie que ceux qui ont été infectés et ceux qui ne l’ont pas été sont devenus des dangers et dangereux pour leurs partenaires, leur famille et leurs amis simplement en vertu de faire leur travail, a déclaré Foose.

La MLS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le chiffre, ce qui signifierait qu’environ 150 joueurs ont été testés positifs. Les protocoles de la ligue prévoyaient plusieurs tests pour confirmer les cas. Certains des joueurs de la ligue ont également été testés positifs uniquement après le devoir international.

Les équipes de la MLS n’avaient disputé que deux matchs avant la suspension de la saison en mars. La ligue s’est regroupée pour organiser le tournoi MLS is Back dans une bulle en Floride cet été.

Les équipes sont ensuite retournées sur les marchés locaux pour terminer une saison abrégée. Le match de championnat de la Coupe MLS entre les Sounders de Seattle et le Columbus Crew est prévu pour samedi.

La ligue et le syndicat ont conclu une nouvelle convention collective de cinq ans au début de février, mais elle n’avait pas été ratifiée lorsque la saison a été suspendue.

Les deux parties ont renégocié l’accord en juin avant le tournoi, en convenant d’un nouveau qui comprenait des réductions de salaire générales et des bonus réduits.

Foose a déclaré qu’il y avait des craintes que la MLS puisse invoquer une clause incluse dans le contrat retravaillé qui permettrait essentiellement à la ligue de se retirer de l’accord et de renégocier si des conditions économiques défavorables existent.

Nous avons négocié dur pour cette clause, mais pour le moment, je n’ai rien à ajouter sur le moment et le moment où cette clause serait déclenchée, a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber, lors de son discours annuel sur l’état de la Ligue plus tôt cette semaine.

Foose a déclaré qu’invoquer la clause serait une erreur.

La clause de force majeure a été ajoutée à l’ABC à un moment où nous n’avions aucune idée de ce à quoi allait ressembler 2021, et elle était destinée à être utilisée en cas d’impact catastrophique sur la capacité de la ligue à mener ses activités. point, dit-il.

Le milieu de terrain du LAFC, Mark-Anthony Kaye, a déclaré qu’une troisième négociation de contrat serait préjudiciable à la ligue.

Je pense que si nous entrons dans une autre situation comme celle-là, il y aura des gars du monde entier qui vont regarder ça et être comme, nous ne voulons pas venir en MLS parce que c’est trop épuisant d’avoir à faire quelque chose comme ça, a déclaré Kaye .

Foose a suggéré que le début prévu de la saison 2021 soit repoussé. Dans son discours, Garber a déclaré que la ligue prévoyait un début de début à la mi-mars.

Foose a déclaré que la saison était particulièrement éprouvante, à la fois émotionnellement et physiquement, avec des joueurs américains éloignés de leur famille pendant jusqu’à 75 jours et 120 jours pour les juristes canadiens en raison des restrictions de voyage. Une date de début début mars signifie le retour des joueurs au camp dès janvier.

Nous l’avons clairement indiqué à la ligue qui se marie aime la voir repoussée, a déclaré Foose. À la fin de la journée, ce n’est pas quelque chose que nous contrôlons. Alors bien faut voir d’où ils sortent.