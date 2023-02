Près de 20 % des foyers américains possèdent plus de 3 appareils Apple

Les appareils Apple sont un pilier des ménages américains. Le portefeuille d’appareils est si fréquent aux États-Unis que près d’un cinquième de la population est un fidèle d’Apple.

Parks Associates, une société d’études de marché, a mené une enquête trimestrielle auprès de 10 000 ménages américains analysant s’ils utilisent des appareils Apple, Google, Samsung ou Amazon. Les résultats ont révélé que près de 20 % des ménages possèdent trois appareils Apple ou plus.

Parks Associates qualifie tout foyer possédant trois appareils d’une même entreprise de fidèle à la marque. Par conséquent, 20 % des ménages aux États-Unis sont des fidèles d’Apple.

Cela signifie que 20 % des foyers possèdent trois des appareils suivants : iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Les entreprises concurrentes avaient également trois ou quatre appareils analysés dans le cadre de l’enquête.

Pas de domination globale, cependant

Vingt pour cent des foyers américains possédant trois appareils Apple, c’est impressionnant. La fidélité et la pénétration du marché parmi les appareils Apple sont certainement fortes. Cela étant dit, “seulement” 55% des personnes aux États-Unis utilisent des iPhones. Il a une majorité, oui, mais pas une domination sur le marché global.

Les appareils Apple dans les foyers américains pourraient bénéficier à la MLS

Apple signifie un peu plus pour les fans de football en 2023. MLS Season Pass a été lancé sur Apple TV le 1er février. Alors que d’autres appareils peuvent télécharger l’application Apple TV pour regarder MLS Season Pass, c’est certainement plus simple sur des appareils comme Apple TV, iPhone. ou iPad. Par exemple, il n’y a que des rumeurs sur l’arrivée de l’application Apple TV sur Android. Pour l’instant, les utilisateurs d’Android doivent regarder MLS Season Pass via leur navigateur Web.

Vous pouvez désormais vous abonner au Season Pass MLS pour accéder à du contenu exclusif et à une couverture spécifique à l’équipe. Ensuite, lorsque la saison commence fin février 2023, vous bénéficiez de diffusions en direct de jeux en plusieurs langues et d’équipes de commentaires pour chaque concours.

Apple a acheté les droits MLS pour un contrat record de 10 ans d’une valeur de 250 millions de dollars par saison.

PHOTO: IMAGO / Lobeca