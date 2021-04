PRESQUE 2 millions de plus de 1 400 chèques de relance sont en cours, pour une valeur totale de 3,4 milliards de dollars.

Le département américain du Trésor a annoncé que le sixième lot de paiements d’impact économique est maintenant en cours dans le cadre du plan de sauvetage américain.

Getty

Deux autres millions de chèques de relance ont été envoyés aux Américains[/caption]

Cela fait plus de 40 jours que les paiements ont commencé à être effectués car ils sont espérés pour fournir un soulagement essentiel au milieu des luttes économiques de la Covid pandémie.

Dans un communiqué, le Trésor a déclaré: «Le sixième lot de paiements a commencé le traitement le vendredi 16 avril, avec une date de paiement officielle le 21 avril, certaines personnes recevant des paiements directs sur leurs comptes plus tôt en tant que dépôts provisoires ou en attente.»

La nouvelle série de paiements comprend environ 700 000 – d’une valeur de 1,3 milliard de dollars – qui sont allés à des personnes à qui l’IRS n’avait à l’origine pas d’informations à qui les envoyer auparavant.

Le lot comprend également les paiements destinés aux personnes qui ont précédemment reçu de l’argent en fonction des déclarations de revenus de 2019.

Mais ces personnes peuvent maintenant être admissibles à des paiements plus importants en fonction de leurs déclarations de revenus de 2020.

Une autre 700000 chèques sont inclus dans ces soi-disant «plus les paiements«.

Pendant ce temps, 600 000 paiements supplémentaires dans le lot de chèques ont été versés aux personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale.

Trois séries de chèques de relance ont été envoyées au cours de l’année écoulée pour aider les Américains à continuer alors que la pandémie fait des ravages sur l’économie.

Et des appels sont maintenant lancés pour une quatrième ou même une cinquième série de paiements qui pourraient aider 12 millions d’Américains à sortir de la pauvreté.

Bien qu’aucun plan officiel n’ait été annoncé, les progressistes poussent Biden à introduire encore plus de contrôles de relance.

Alamy

Joe Biden fait face à des pressions pour publier encore plus de contrôles de relance[/caption]

Biden a proposé un plan d’infrastructure à long terme projeté de 7 billions de dollars – connu sous le nom de Build Back Better Plan.

Une dizaine de sénateurs progressistes – dont Bernie Sanders – ont exhorté Biden en mars à inclure davantage de paiements directs «récurrents».

Et une demande similaire a également été faite le mois dernier par 21 autres législateurs dirigés par le sénateur Ron Wyden.

Au cours des derniers mois, le gouvernement américain a distribué des vagues de liquidités dans le cadre d’un paquet de 1,9 billion de dollars que le Congrès a approuvé en mars.





Alors que la pression continue de s’appuyer sur le président au sujet des effets de la pandémie de Covid, deux nouveaux plans de relance sont déjà en préparation – le plan américain pour l’emploi et le plan américain pour les familles.

Cela signifie que plus d’argent pourrait être distribué avec des paiements ciblés à des groupes spécifiques, tels que les personnes sans travail ou les parents dont le revenu est inférieur à un certain revenu.

Il viserait à réduire la pauvreté et à stimuler l’économie, le Congrès étant disposé à faire pression pour une hausse du salaire minimum et une augmentation permanente du crédit d’impôt pour enfants.

L’Economic Security Project, une organisation à but non lucratif, a fait valoir que plus de chèques pourraient aider à mettre fin à la pauvreté pour quelque 12 millions d’Américains.