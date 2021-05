Près de 180 blessés, un caméraman de Ruptly attaqué alors que les Palestiniens et la police israélienne s’affrontent près de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem

Au moins 178 Palestiniens ont été blessés dans des affrontements avec la police à Jérusalem vendredi, y compris près de la mosquée Al-Aqsa, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien. Quelque 88 personnes ont été hospitalisées et la plupart des personnes touchées ont été blessées au visage et aux yeux après avoir été touchées par des balles en caoutchouc et des éclats de grenades assourdissantes.

Vidéo choquante en provenance du Haram al-Sharif, où la patrouille frontalière israélienne a attaqué des fidèles ce soir, dans un autre acte de provocation au cours de ce mois de Ramadan. Il semble que la police de Netanyahu travaille très dur pour provoquer une panne. Inquiétant. pic.twitter.com/T2It7S4PyS – Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) 7 mai 2021

Affrontements en cours entre la police et les Palestiniens près de la porte de Damas près de la vieille ville de Jérusalem (vidéo via la chaîne 12) pic.twitter.com/WvzpTD8CKI – Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 7 mai 2021

Auparavant, les médias israéliens avaient également rapporté qu’au moins 12 policiers avaient été blessés. De violentes échauffourées ont éclaté après que la police israélienne ait déployé d’importantes forces dans la mosquée Al-Aqsa, où des dizaines de milliers de musulmans se sont rassemblés pour les dernières prières du vendredi du mois sacré du Ramadan.

Les fidèles ont commencé à lancer des chaises, des pierres et des chaussures à la police qui a répondu en utilisant des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des foules lançant ce qui semble être des meubles et des pierres sur les officiers en tenue anti-émeute au milieu des fines panaches de ce qui semble être de la fumée ou des gaz lacrymogènes.

De violents affrontements ont lieu au Mont du Temple entre des Palestiniens et des policiers israéliens pic.twitter.com/IjlphjV04w – Anna Ahronheim (@AAhronheim) 7 mai 2021

À un moment donné, on peut voir certains des manifestants se précipiter sur la police et même sauter sur les policiers. Un grand groupe de fidèles s’est également retrouvé piégé à l’intérieur de la mosquée à la suite des affrontements.

Les forces israéliennes lancent des grenades assourdissantes et tirent des balles en caoutchouc sur les Palestiniens à l’intérieur de la mosquée Al Aqsa, les piégeant efficacement à l’intérieur. Des dizaines sont blessés, mais les médecins ne sont pas autorisés à passer pour soigner les blessés. pic.twitter.com/ww565EldBF – IMEU (@theIMEU) 7 mai 2021

En évacuant les médias du plateau, un officier israélien a menacé de casser la caméra d’un opérateur Ruptly, interrompant la diffusion en direct de la scène. Ruptly était de retour en ligne quelques minutes plus tard, cependant.

Les autorités israéliennes ont également fermé la porte de Damas et bouclé la vieille ville de Jérusalem pour maîtriser la situation.

«La police israélienne ne cédera à aucune provocation et continuera à permettre à chacun, quel qu’il soit, la liberté de manifester dans les limites de la loi. Avec cela, nous continuerons d’agir sans compromis dans les cas où la loi est violée, » les forces de l’ordre ont déclaré vendredi dans un communiqué.

«Nous n’autoriserons pas l’interruption de l’ordre, toute forme de violence et les tentatives de faire du mal aux agents tout en profitant de la liberté de religion», a déclaré une autre déclaration, publiée après que la police a repris le contrôle du mont du Temple.

Weitere Bilder der Zusammenstöße auf dem Tempelberg en #Jérusalem / #Israël. Auf beiden Seiten werden Verletzte gemeldet. Die Polizei hat die Situation nach gut einer Stunde unter Kontrolle.pic.twitter.com/XMGK24jSak – BlxckMosquito (@BlxckMosquito) 7 mai 2021

Le plateau couvre les ruines de l’ancien temple hébreu, détruit par les Romains en 70 de notre ère, et considéré comme le site le plus sacré du judaïsme. Cependant, le mont est également sacré pour les musulmans et abrite trois mosquées et quatre minarets.

Les troubles actuels ont été déclenchés par un rebondissement dans une longue bataille juridique entre plusieurs familles palestiniennes et des colons israéliens qui cherchent à les déplacer du quartier voisin de Sheikh Jarrah. Des manifestants palestiniens et la police israélienne se sont affrontés dans la région tout au long du ramadan.

Alors qu’un juge de la Haute Cour israélienne examine l’opportunité d’annuler l’expulsion des Palestiniens, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé Tel Aviv à cesser son expansion de colonies en Cisjordanie occupée. L’ONU a également averti Israël que ses expulsions forcées à Jérusalem-Est pourraient «Équivaut à des crimes de guerre.»

Pendant ce temps, les troubles risquent de déclencher un conflit plus large entre Israël et les Palestiniens. Le chef du groupe militant islamiste Hamas, Ismail Haniyeh, a envoyé un message direct au Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu, l’avertissant de ne pas jouer « avec du feu. »

«Nous défendrons Jérusalem quels que soient les sacrifices que nous devons faire,»Aurait déclaré Haniyeh, selon les médias israéliens, qui ont également rapporté que plusieurs Palestiniens ont agité les drapeaux du Hamas près d’Al-Aqsa vendredi.

Le chef d’un autre groupe militant – le Jihad islamique – a également déclaré vendredi que « Il est impossible de tolérer ce qui se passe à Jérusalem et l’ennemi doit attendre notre réponse à tout moment. »

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a appelé à une session du Conseil de sécurité de l’ONU sur les affrontements à Jérusalem-Est, selon l’agence de presse palestinienne WAFA.

Pendant ce temps, le Qatar a critiqué le déploiement des forces de sécurité israéliennes sur le mont du Temple, qu’il a qualifié de « provocation » contre des millions de musulmans dans le monde.

