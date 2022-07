Près de 160 dirigeants mondiaux prévoient d’assister à la réunion de l’ONU en septembre

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Un très grand nombre de chefs d’État et de gouvernement – 157 – déclarent qu’ils prévoient d’assister au premier rassemblement totalement en personne des dirigeants mondiaux de septembre à l’Assemblée générale des Nations Unies depuis le début de la pandémie de COVID-19 au début de 2020. Les 104 chefs d’État inscrits sur la liste provisoire des orateurs comprennent le président américain Joe Biden, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le roi Abdallah II de Jordanie et les présidents de l’Iran, de la France, du Brésil, de la Colombie, de la Corée du Sud, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte et du Venezuela.

Les 53 chefs de gouvernement figurant sur la liste comprennent le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni encore à choisir, le chancelier allemand Olaf Scholz et les premiers ministres du Japon, d’Israël, d’Irak et du Pakistan. La Chine envoie son vice-Premier ministre et la Russie envoie un ministre, probablement le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui a représenté le pays ces dernières années.

Les Palestiniens sont un Etat non membre des Nations Unies et leur président, Mahmoud Abbas, est également sur la liste des orateurs ainsi que le chef du gouvernement du Saint-Siège, observateur permanent de l’ONU.

En septembre 2020, la pandémie a empêché les dirigeants mondiaux de se rendre à New York pour leur réunion annuelle pour la première fois en 75 ans d’histoire des Nations Unies. Au lieu de cela, des discours préenregistrés des dirigeants ont été diffusés dans la salle de l’Assemblée générale, présentés par un seul diplomate de chaque pays.

En septembre dernier, l’ONU a décidé d’un format hybride – permettant aux dirigeants mondiaux d’assister en personne au rassemblement annuel – ou de prononcer des discours préenregistrés si les restrictions liées au COVID-19 les empêchent de voyager, une option choisie par 72 dirigeants.

La porte-parole de l’Assemblée générale, Paulina Kubiak, a déclaré mardi qu’il n’y aurait pas de discours préenregistrés autorisés cette année.

Malgré la poursuite de la pandémie, il ressort clairement de la liste provisoire des orateurs publiée lundi soir que plus de 80% des dirigeants des 193 pays membres de l’ONU souhaitent s’adresser en personne au rassemblement annuel et participer à de nombreuses réunions et conversations confidentielles où beaucoup d’affaires internationales sont menées.

Cette année, les dirigeants et les ministres devront s’attaquer à de nouveaux problèmes inquiétants : la première grande guerre européenne depuis des décennies en Ukraine, une crise alimentaire mondiale qui a laissé des millions de personnes gravement affamées et suscité des craintes de famine, une inflation élevée et une augmentation de l’alimentation et de l’énergie. des coûts plus une chaleur record dans de nombreuses régions du monde, signalant qu’il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre le réchauffement climatique.

Il y a eu une pression croissante de la part des dirigeants pour une réunion en personne, mais les présidents, les premiers ministres et les monarques voyagent avec de grandes délégations, ce qui est devenu un problème l’année dernière en termes de nombre de personnes autorisées à entrer au siège de l’ONU.