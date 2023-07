Près de 15 000 chèques pour aider les Manitobains ayant un coût de la vie élevé portent la mention « retour à l’expéditeur »

Près de 15 000 des chèques que le gouvernement du Manitoba a émis plus tôt cette année pour aider à faire face à la hausse des coûts du carburant et des aliments ne sont jamais parvenus à leurs destinataires.

La province rapporte que 14 913 chèques qui ont été facturés comme un «fonds d’allégement de la taxe sur le carbone» en janvier ont été retournés à l’expéditeur. Le courrier peut être retourné pour de nombreuses raisons, y compris l’envoi à la mauvaise adresse ou le départ de la personne.

Alors que le gouvernement dit qu’il répond à chaque adulte admissible qui dit ne pas avoir reçu son chèque de 225 $ ou 375 $, l’incapacité de la province à atteindre des milliers de personnes avec de l’argent gratuit renouvelle les questions sur l’utilisation du service postal uniquement pour remettre des chèques.

Josh Brandon, animateur communautaire au Conseil de planification sociale de Winnipeg, a déclaré que l’approche actuelle laisse de côté les personnes qui ont le plus besoin de cet argent.

« Nous savons que les familles à faible revenu sont disproportionnellement susceptibles d’avoir changé d’adresse au cours de la dernière année. Elles sont plus susceptibles de ne pas suivre l’actualité et de ne pas connaître les détails du programme », a déclaré Brandon.

« Ce sont les familles qui ont du mal à payer le loyer, à faire l’épicerie. Ce sont les ménages que nous devrions atteindre avec l’argent d’abordabilité. … Cela montre que nous devons vraiment repenser ce programme. »

La province a émis 679 352 chèques d’allègement de la taxe sur le carbone à partir de février. Sur ce total, 14 913 chèques ont été retournés et 43 815 autres n’ont pas encore été encaissés, ce qui équivaut à près de 9 % du total des chèques émis.

Des milliers de chèques manquants

Les personnes qui pensent être éligibles et qui n’ont pas reçu de chèque ont reçu l’instruction de remplir un formulaire gouvernemental en ligne. La province a jusqu’à présent examiné 2 600 des 4 000 demandes reçues et a constaté que dans la majorité de ces cas, le chèque avait été envoyé à une ancienne adresse.

Pourtant, des milliers de personnes supplémentaires n’ont toujours pas le chèque auquel elles ont droit. Brandon soupçonne que les personnes à faible revenu, en particulier les sans-abri, sont incluses dans cette catégorie.

« Nous voyons ce phénomène avec le registre électoral » et la déclaration de revenus, a-t-il déclaré.

Josh Brandon, un animateur communautaire du Conseil de planification sociale de Winnipeg, a déclaré que le fait de n’utiliser que le service postal pour distribuer des chèques affecte de manière disproportionnée ceux qui ont le plus besoin d’argent. (Radio Canada)

Puisqu’ils sont plus susceptibles d’avoir des conditions de logement instables, « le gouvernement n’a pas toujours les registres les plus à jour de leur adresse », a déclaré Brandon.

Les critères du fonds d’allègement de la taxe sur le carbone comprenaient un revenu familial en 2021 inférieur à 175 000 $.

La province a commencé à émettre des chèques par la poste en 2021 lorsqu’elle a introduit le remboursement annuel de la taxe scolaire et la Société d’assurance publique du Manitoba a commencé à envoyer des remboursements aux clients. Les critiques ont suggéré que la province et la société d’État pourraient utiliser le dépôt direct en plus du courrier, ou simplement réduire les taxes ou les frais que ces clients paient en premier lieu.

Le gouvernement a défendu l’envoi de chèques par la poste comme un moyen sûr et fiable de livrer de l’argent, ajoutant qu’il n’a pas accès aux informations bancaires électroniques des gens et que l’obtention de ces informations retarderait les paiements.

Dilemmes du dépôt direct

L’approche électronique n’a pas été adoptée partout. L’Agence du revenu du Canada exhorte les gens depuis des années à s’inscrire au dépôt direct des déclarations de revenus, mais elle a tout de même envoyé 2,6 millions de chèques imprimés l’année dernière.

Le ministre des Finances du Manitoba, Cliff Cullen, n’était pas disponible pour une entrevue jeudi.

Lorsqu’on lui a demandé si la province envisagerait de passer à un paiement numérique pour les futurs paiements par chèque, un porte-parole du gouvernement a légèrement ouvert la porte : « Le Manitoba pourrait envisager d’explorer différentes options à l’avenir. »

Christopher Adams, professeur auxiliaire en études politiques à l’Université du Manitoba, a déclaré que la perception que certains électeurs ont du gouvernement progressiste-conservateur pourrait s’améliorer lorsqu’ils ont un chèque du gouvernement à la main. Cela a peut-être influencé l’approche du courrier uniquement de la province, a-t-il déclaré.

« Je pense que le chèque est une présence physique du gouvernement dans votre portefeuille », a-t-il déclaré.

Christopher Adams, professeur auxiliaire en études politiques à l’Université du Manitoba, a déclaré qu’un contrôle physique pourrait avoir un effet plus positif sur les perceptions du gouvernement. (Gary Solilak/CBC)

Un défenseur des contribuables a déclaré que la province était intelligente pour rendre plus d’argent aux Manitobains, mais il a déclaré que l’utilisation du courrier n’était pas suffisante si des dizaines de milliers de personnes n’avaient toujours pas déposé leur argent.

«Le gouvernement fédéral, malgré tous ses défauts, a trouvé comment faire le dépôt direct. Je suppose que le gouvernement du Manitoba pourrait faire de même», a déclaré Gage Haubrich, directeur des Prairies de la Fédération canadienne des contribuables.

Sally Massey Wiebe travaille avec Community Financial Counselling Services, un organisme qui aide les Manitobains à faible revenu à produire leur déclaration de revenus.

Elle a dit qu’il est inévitable que certaines personnes aient des difficultés à recevoir leur chèque, car l’argent est envoyé en fonction de critères à une certaine période. Les situations de vie des gens peuvent changer entre-temps, allant d’un changement d’adresse à la fin d’une relation.

Ces systèmes financiers sont « difficiles à naviguer pour de nombreuses personnes. Ils sont compliqués et souvent les règles qui les entourent ne sont pas comprises », a-t-elle déclaré.

Massey Wiebe a également souligné que plus de 91 % des chèques envoyés « sont allés là où ils étaient censés aller ».

Le site Web du gouvernement pour le Fonds d’allègement de la taxe sur le carbone indique que les demandes des personnes qui n’ont pas reçu leur chèque resteront disponibles jusqu’au 1er juillet, mais un porte-parole du gouvernement a déclaré que les demandes de renseignements continueront d’être examinées après cette date et que des chèques seront toujours envoyés si nécessaire.