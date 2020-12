Près de 119000 Américains ont passé le jour de Noël à l’hôpital avec le COVID-19, 1541 décès supplémentaires ayant été enregistrés.

Pourtant, selon le Projet de suivi COVID, 20 États n’ont fourni aucune mise à jour sur leurs chiffres vendredi, ce qui signifie que le nombre réel de décès dans tout le pays pourrait être beaucoup plus élevé.

Alors que les hospitalisations globales ont chuté à 118 948 vendredi après avoir établi un nouveau record de 120 151 la veille, la moyenne sur sept jours a grimpé à un nouveau sommet le jour de Noël, atteignant 117 029.

Vendredi, 124 498 nouveaux cas ont été signalés, mais le projet de suivi COVID a averti que les données avaient été affectées par la fermeture des vacances.

Dans tout le pays, il y a eu plus de 18,7 millions d’Américains infectés par le coronavirus et 329 792 décès.

Un membre du personnel médical change la blouse d’un patient à l’USI COVID-19 le jour de Noël au United Memorial Medical Center de Houston, alors que 119000 patients passent les vacances hospitalisées

La Californie, où l’épidémie a déjà amené le système de santé au point de rupture, après avoir signalé 300000 nouveaux cas la semaine dernière, figure parmi les États qui n’ont fourni aucune mise à jour sur les nouveaux cas et les décès vendredi.

Plus tôt cette semaine, il est devenu le premier État à dépasser les deux millions de cas, les experts restant préoccupés par un potentiel supplémentaire causé par les voyageurs de Noël et du Nouvel An.

Les Centers for Disease Control ont de nouveau mis en garde contre les voyages pour les vacances, car les effets de Thanksgiving sur l’épidémie dans le pays restaient incertains.

Alors que le nombre de voyageurs est resté faible par rapport aux autres années, les experts de la santé restent préoccupés par le fait que la période précédant Noël a toujours vu le plus de voyageurs depuis le début de la pandémie.

La porte-parole de la TSA (Transportation Security Administration), Lisa Farbstein, a déclaré jeudi matin que 1.191.123 personnes avaient été contrôlées mercredi aux points de contrôle des aéroports du pays.

« C’est le volume de points de contrôle le plus élevé depuis le 16 mars, lorsque 1257 823 personnes ont été contrôlées », a déclaré Farbstein, ajoutant que toute personne qui voyage cette saison de vacances devrait « porter un masque ».

Les appels lancés aux résidents pour qu’ils restent chez eux sont devenus plus urgents en Californie, où les médecins ont déclaré que l’État subissait actuellement un « tsunami viral ».

Les cas dans l’État ont augmenté de 68 pour cent au cours des deux dernières semaines et la capacité des soins intensifs reste à zéro pour cent alors que les hôpitaux surpeuplés sont obligés d’utiliser même leur espace de lobby pour traiter les patients.

« Dans la plupart des hôpitaux, environ la moitié de tous les lits sont remplis de patients COVID et la moitié de tous les lits de soins intensifs sont remplis de patients COVID, et les deux tiers de ces patients étouffent en raison de l’inflammation dans leurs poumons qui est causée par le virus », a déclaré le Dr Christina Ghaly, directrice du département des services de santé du comté de Los Angeles.

« Ils étouffent au point qu’ils ne peuvent plus respirer par eux-mêmes et ils doivent demander à quelqu’un de leur mettre un tube dans la gorge pour oxygéner leurs organes. Beaucoup de ces personnes ne vivront pas jusqu’à 2021 », a-t-elle déclaré jeudi.

Près de 119000 Américains ont passé le jour de Noël à l’hôpital avec le COVID-19, 1541 décès supplémentaires ayant été enregistrés. Sur la photo, un patient dans une unité de soins intensifs COVID-19 à Houston, Texas

Sur la photo, un membre du personnel réagit après que sa patiente ait mangé seule de la nourriture pour la première fois après le retrait des tubes d’intubation alors qu’elle se trouvait dans l’unité de soins intensifs COVID-19 du Memorial Medical Center

Les hôpitaux du comté de LA détournaient des ambulances et laissaient les patients sans surveillance pendant des heures.

Les responsables de la santé du comté ont envoyé une note aux médecins les exhortant à ne pas envoyer de patients aux urgences à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

Il y a aussi une grave pénurie d’infirmières et d’autres personnels médicaux, et les dirigeants californiens se tournent vers l’Australie et Taïwan pour combler le besoin de 3 000 agents de santé temporaires.

Le Dr Hossein Sadrzadeh a eu une réaction allergique après avoir reçu le vaccin Moderna Covid-19 au Boston Medical Center la veille de Noël

Pourtant, les officiels gardaient l’espoir que le déploiement du vaccin continuera à améliorer la situation, malgré le fait qu’un médecin de Boston devienne vendredi la première personne à avoir une réaction sévère liée publiquement au vaccin Moderna, qui en est à sa première semaine de distribution nationale.

Le Dr Hossein Sadrzadeh, boursier en oncologie gériatrique au Boston Medical Center, a déclaré qu’il avait eu une réaction sévère presque immédiatement après avoir été vacciné, se sentant étourdi et avec un rythme cardiaque rapide, a rapporté le NYT.

Sadrzadeh savait qu’il avait une allergie aux crustacés.

David Kibbe, un porte-parole du Boston Medical Center, a déclaré vendredi dans un communiqué que le Dr Sadrzadeh «sentait qu’il développait une réaction allergique et était autorisé à s’auto-administrer son stylo personnel».

« Il a été emmené aux urgences, évalué, traité, observé et renvoyé. Il va bien aujourd’hui », a ajouté Kibbe.

Un responsable de la Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré la semaine dernière que la FDA enquêtait sur environ cinq réactions allergiques survenues après l’administration du vaccin COVID-19 de Pfizer Inc et de BioNTech SE aux États-Unis.

Les projections de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington, un modèle leader du COVID-19, ont montré l’effet mortel que tout retard dans la distribution de vaccins pourrait avoir sur le public américain.

Ses dernières projections montrent que jusqu’à 731000 Américains pourraient mourir du COVID-19 d’ici le 1er avril si les États commençaient à lever leurs mandats autour des masques et de la distanciation sociale.

Pourtant, plus de 33 000 vies pourraient être sauvées si le vaccin est distribué comme prévu, et 45 000 Américains sauvés si un déploiement plus rapide du vaccin est réalisé.

Le modèle prévoit actuellement qu’il y aura un bilan de 567 195 morts d’ici le 1er avril, les mandats et les vaccins se poursuivant comme prévu.