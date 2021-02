Près de 100 statues confédérées ont été supprimées en 2020, mais des centaines restent, selon les nouvelles données du SPLC

Plus de 90 monuments confédérés ont été enlevés ou déplacés des espaces publics en 2020 à la suite du décès de George Floyd, selon de nouvelles données du Southern Poverty Law Center.

Les dernières données documentent près de 800 monuments confédérés qui se trouvaient aux États-Unis au début de cette année, un nombre qui est tombé à environ 700 à la fin.

En août, le centre juridique basé à Montgomery, en Alabama, a découvert que 38 monuments avaient été enlevés en près de trois mois depuis le 25 mai lorsque Floyd, un homme noir, a été tué par un policier blanc à Minneapolis qui s’est agenouillé au cou de Floyd comme il l’a répété à plusieurs reprises. il ne pouvait pas respirer. Ce nombre à lui seul était remarquable, car il avait auparavant fallu des années à la base de données pour enregistrer un nombre similaire de retraits de statues.

Une mise à jour du rapport « Whose Heritage? Public Symbols of the Confederacy » publié mardi a révélé que 56 autres monuments avaient été supprimés.

«Comme on l’a vu le 6 janvier lorsqu’un insurrectionnel a effrontément porté un drapeau confédéré dans les couloirs du Capitole américain, les symboles confédérés sont une forme de racisme systémique utilisé pour intimider, instiller la peur et rappeler aux Noirs qu’ils n’ont pas leur place dans la société américaine. « Le SPLC est fermement convaincu que tous les symboles de la suprématie blanche doivent être supprimés des espaces publics et continuera à soutenir les efforts de la communauté pour les supprimer, les renommer et les déplacer. »

Les statues de personnages éminents de la Confédération sont un spectacle courant dans le Sud, et la Virginie abrite les symboles les plus confédérés. Le rapport arrive le même jour que les législateurs de Virginie ont approuvé un projet de loi visant à retirer une statue du ségrégationniste Harry F. Byrd Sr., qui a servi en tant que gouverneur de Virginie et sénateur américain, de la capitale de l’État.

Byrd, un démocrate, a dirigé la machine politique la plus puissante de l’État pendant des décennies jusqu’à sa mort en 1966 et a été considéré comme l’architecte de la politique de «résistance massive» raciste de l’État à l’intégration des écoles publiques.

Comme d’autres symboles de la Confédération, ces monuments commémoratifs ont été défendus pendant des générations en tant que pièces du patrimoine du Sud, ou simplement des artefacts historiques incontestables. Mais pour beaucoup de gens, ce sont des rappels omniprésents de la discrimination raciale et de l’oppression violente qui n’ont jamais disparu.

Il en reste près de 2100: statues, symboles, pancartes, bâtiments et parcs publics dédiés à la Confédération, bien que 168 de ces symboles aient été supprimés en 2020, selon le SPLC. Un seul de ces symboles a été supprimé avant la mort de Floyd.

Les militants réclament depuis longtemps la suppression des drapeaux et symboles confédérés, mais le retrait accéléré des statues a été alimenté par des manifestations généralisées contre le racisme systémique et la brutalité policière après la mort de Floyd, avec plus de personnes liant les monuments confédérés à la suprématie blanche, selon Erin L. Thompson, professeur de crime artistique au John Jay College of Criminal Justice.

Thompson a déclaré que le mouvement avait connu un pic similaire en juin 2015 lorsqu’un suprémaciste blanc avait tiré et tué neuf paroissiens noirs lors d’une réunion d’étude biblique à l’église épiscopale méthodiste africaine Mother Emanuel à Charleston, en Caroline du Sud. L’intérêt pour le retrait de ces statues a également augmenté en 2017 à la suite du rassemblement meurtrier Unite the Right à Charlottesville, en Virginie, qui s’est opposé au retrait proposé d’une statue du général Robert E. Lee, a déclaré Thompson.

« La plupart du temps, il semble que personne ne se soucie d’eux, donc cela prend ces vrais moments de calcul, de changement », a-t-elle déclaré.

Certains experts disent qu’il peut être plus difficile de retirer les plus de 700 statues qui restent alors que les manifestations généralisées pour la justice raciale diminuent et que les législateurs adoptent une législation pour protéger les statues restantes.

Au milieu des manifestations, il aurait peut-être été plus facile pour les autorités de retirer les statues controversées car elles présentaient un problème de sécurité publique immédiat, a déclaré Thompson.

Thompson, qui écrit un livre sur les controverses sur les monuments américains, a déclaré que l’attention portée aux monuments confédérés pourrait diminuer face à d’autres crises et à la réaction politique des législatures des États.

Les législateurs des États tels que l’Alabama, la Géorgie, le Mississippi, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et le Tennessee ont adopté des politiques pour les protéger.

Thompson a ajouté qu’un certain nombre de poursuites privées contre les gouvernements municipaux ont également empêché les communautés de retirer les monuments.

« Dans un certain nombre d’Etats, il est tout simplement impossible d’organiser un référendum communautaire ou même pour les communautés de prendre leurs propres décisions à ce sujet », a-t-elle déclaré. « La législature de l’Etat essaie de rendre impossible le démontage des monuments d’une autre manière que violemment pendant la manifestation. »

Thompson a déclaré que les statues deviennent souvent un point d’éclair au milieu des manifestations historiques, comme la Révolution française et la chute de l’Union soviétique, car elles sont des cibles beaucoup plus faciles que le régime lui-même. Elle a déclaré qu’il n’était pas surprenant que des statues affirmant que les hommes blancs d’élite devraient détenir le pouvoir en Amérique soient devenues un point de ralliement au milieu des manifestations pour la justice raciale.

«Je pense que c’est un véritable moment de changement pour l’art en Amérique», a-t-elle déclaré.

Contribuer: The Associated Press

