Près de 100 morts et des dizaines de disparus dans les Philippines ravagées par la tempête

MANILLE, Philippines (AP) – Près de 100 personnes sont mortes dans l’une des tempêtes les plus destructrices à frapper les Philippines cette année et des dizaines d’autres sont portées disparues dans un village de montagne touché par un glissement de terrain, tandis que plus d’un million d’autres ont été submergés par les eaux de crue dans plusieurs provinces, ont annoncé lundi des responsables.

Au moins 53 des 98 personnes décédées – principalement dans des inondations et des glissements de terrain – provenaient de Maguindanao dans la région autonome de Bangsamoro, qui a été submergée par des pluies exceptionnellement fortes déclenchées par la tempête tropicale Nalgae. La tempête a soufflé hors du pays et dans la mer de Chine méridionale dimanche, laissant une traînée de destruction dans une large bande de l’archipel.

Un important contingent de sauveteurs équipés de bulldozers et de pelles rétrocaveuses a repris les travaux de récupération dans le village du sud de Kusiong, dans la province durement touchée de Maguindanao, où 80 à 100 personnes, dont des familles entières, auraient été ensevelies par un glissement de terrain chargé de rochers. ou balayé par des crues soudaines qui ont commencé dans la nuit de jeudi, a déclaré Naguib Sinarimbo, ministre de l’Intérieur d’une région autonome musulmane dirigée par d’anciens guérilleros séparatistes dans le cadre d’un pacte de paix.

La principale agence gouvernementale d’intervention en cas de catastrophe a également signalé que 69 personnes avaient été blessées dans l’assaut et qu’au moins 63 autres étaient toujours portées disparues.

Plus d’un million de personnes ont été fouettées par la tempête, dont plus de 912 000 villageois qui ont fui vers des centres d’évacuation ou des maisons de parents. Plus de 4 100 maisons et 16 260 hectares (40 180 acres) de riz et d’autres cultures ont été endommagés par les eaux de crue à un moment où le pays se préparait à une crise alimentaire imminente en raison de perturbations de l’approvisionnement mondial, ont déclaré des responsables.

Sinarimbo a déclaré que le décompte officiel des personnes disparues n’incluait pas la plupart de celles qui craignaient de disparaître dans l’énorme coulée de boue qui a frappé Kusiong, car des familles entières ont peut-être été enterrées et aucun membre n’a été laissé pour fournir des noms et des détails aux autorités.

La catastrophe de Kusiong, peuplée principalement par le groupe ethnique minoritaire Teduray, a été particulièrement tragique car ses plus de 2 000 villageois ont effectué des exercices de préparation aux catastrophes chaque année pendant des décennies pour se préparer à un tsunami en raison d’une histoire meurtrière. Mais ils n’étaient pas aussi préparés aux dangers qui pourraient provenir du mont Minandar, où leur village se trouve au pied des collines, a déclaré Sinarimbo.

“Quand les gens ont entendu les cloches d’avertissement, ils ont couru et se sont rassemblés dans une église sur un terrain élevé”, a déclaré Sinarimbo à l’Associated Press samedi, citant des témoignages de villageois de Kusiong.

“Le problème, c’est que ce n’est pas un tsunami qui les a inondés, mais un gros volume d’eau et de boue qui est descendu de la montagne”, a-t-il déclaré.

En août 1976, un tremblement de terre de magnitude 8,1 et un tsunami dans le golfe de Moro qui a frappé vers minuit ont fait des milliers de morts et dévasté les provinces côtières dans l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l’histoire des Philippines.

Situé entre le golfe de Moro et le mont Minandar de 446 mètres (1 464 pieds), Kusiong a été parmi les plus durement touchés par la catastrophe de 1976. Le village n’a jamais oublié la tragédie. Les villageois âgés qui ont survécu au tsunami et au puissant tremblement de terre ont transmis l’histoire cauchemardesque à leurs enfants, les avertissant de se préparer.

« Chaque année, ils organisent des exercices pour se préparer à un tsunami. Quelqu’un a été chargé de sonner l’alarme et ils ont désigné des terrains élevés où les gens devraient courir », a déclaré Sinarimbo. “Les villageois ont même appris le son d’une grosse vague qui s’approche en se basant sur le souvenir des survivants du tsunami.”

“Mais il n’y avait pas autant d’attention sur les géorisques à flanc de montagne”, a-t-il déclaré.

Des bulldozers, des rétrocaveuses et des chargeuses ont été amenés à Kusiong samedi avec plus de 100 sauveteurs de l’armée, de la police et des bénévoles d’autres provinces, mais ils n’ont pas pu creuser à un endroit où les survivants ont déclaré que l’église se trouvait en dessous parce que le monticule boueux était encore dangereusement doux, ont déclaré les responsables.

Le temps orageux dans une grande partie du pays a entravé les transports, car des millions de Philippins prévoyaient de voyager pendant un long week-end pour visiter les tombes de parents et pour des réunions de famille le jour de la Toussaint dans la nation majoritairement catholique romaine.

Près de 200 vols intérieurs et internationaux ont été annulés, l’aéroport international de Manille a été brièvement fermé par temps orageux et les voyages dans des mers agitées ont été interdits par les garde-côtes, bloquant des milliers de passagers.

Les eaux de crue ont inondé de nombreuses provinces et villes, piégeant certaines personnes sur leurs toits. Le président Ferdinand Marcos Jr. a exprimé sa déception face au nombre élevé de victimes lors d’une réunion télévisée samedi avec des responsables de l’atténuation des catastrophes.

“Nous aurions dû faire mieux”, a déclaré Marcos Jr. “Nous n’étions pas en mesure d’anticiper que le volume d’eau serait si important, nous n’avons donc pas été en mesure d’avertir les gens, puis de les évacuer à l’écart des crues soudaines.”

Environ 20 typhons et tempêtes frappent l’archipel des Philippines chaque année. Il est situé sur la “ceinture de feu” du Pacifique, une région le long de la majeure partie du pourtour de l’océan Pacifique où de nombreuses éruptions volcaniques et tremblements de terre se produisent, faisant de la nation l’une des plus sujettes aux catastrophes au monde.

Jim Gomez, Associated Press