Près de 100 morts dans la canicule indienne

Des températures proches de 45C (113F) ont été enregistrées dans certaines régions du pays

Au moins 96 personnes sont mortes après plusieurs jours de chaleur intense dans deux des États les plus peuplés de l’Inde. Les autorités ont averti les membres à risque du public de rester à l’intérieur pour éviter d’aggraver les problèmes de santé préexistants.

Les personnes décédées étaient principalement des personnes de plus de 60 ans qui avaient des problèmes de santé antérieurs dans l’État du nord de l’Uttar Pradesh et dans l’est du Bihar, ont indiqué les autorités. Les 54 décès dans l’Uttar Pradesh sont survenus dans le district de Ballia, où les hôpitaux ont admis un afflux constant de patients cherchant un traitement pour des affections liées à la chaleur, notamment une forte fièvre, des vomissements, de la diarrhée, ainsi que des problèmes respiratoires et cardiaques.

Le ministre de la Santé de l’Uttar Pradesh, Brijesh Pathak, a ouvert une enquête sur le nombre élevé de décès dans l’État. Les gouvernements locaux ont été critiqués par l’opposition pour « négligence » en n’avertissant pas le public des risques potentiels pour la santé de la canicule, a déclaré la BBC lundi.

« Cela ne s’est jamais produit à Ballia », a déclaré le résident local RS Pathak le week-end dernier, via l’Associated Press. « Les gens ont peur de sortir. Les routes et les marchés sont en grande partie déserts.

Dimanche, Ballia a enregistré une température maximale de 43 ° C (109 ° F) – des chiffres qui éclipsent la moyenne normale d’environ 5 ° C. L’humidité de 25% contribue également à la chaleur étouffante. « Aucun soulagement n’est attendu dans les prochaines 24 heures », Le département météorologique indien a déclaré dimanche, indiquant que la canicule devrait se prolonger jusqu’à lundi.

L’est du Bihar, quant à lui, a enregistré 42 décès au cours des derniers jours. Sa capitale de l’État, Patna, a vu des températures légèrement inférieures à 45 ° C (113 ° F) samedi.

L’Inde connaît généralement ses températures annuelles les plus chaudes pendant les mois d’été d’avril, mai et juin avant que la saison de la mousson ne réduise la chaleur. Cependant, la dernière décennie a vu le pays faire face à une chaleur inhabituellement intense et croissante qui entraîne souvent des pénuries d’eau dans le pays de 1,4 milliard d’habitants.

Une étude menée par un groupe universitaire plus tôt cette année a déterminé que les vagues de chaleur intenses en Asie du Sud ont été rendues environ 30 fois plus probables en raison du changement climatique induit par l’homme. L’Inde a connu une augmentation de 55% des décès liés à la chaleur de 2000 à 2021, selon une analyse de la revue scientifique The Lancet.