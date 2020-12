NATIONS UNIES (AP) – Près de 100 dirigeants mondiaux et plusieurs dizaines de ministres du gouvernement doivent prendre la parole lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’ouvre jeudi pour discuter de la réponse au COVID-19 et de la meilleure voie pour se remettre de la pandémie, qui a réclamé 1,5 million de vies et d’économies brisées dans les pays riches et pauvres.

Le président de l’Assemblée, Volkan Bozkir, a déclaré lorsqu’il a pris les rênes de l’organe mondial de 193 membres en septembre qu’il aurait été préférable de tenir la réunion de haut niveau en juin. Néanmoins, il a déclaré mercredi que la session «offre un moment historique pour nous rassembler pour battre le COVID-19».

«Avec la nouvelle de plusieurs vaccins sur le point d’être approuvés, et avec des milliards de dollars consacrés aux efforts de redressement mondial, la communauté internationale a une occasion unique de faire ce droit», a-t-il déclaré. «Le monde se tourne vers l’ONU pour son leadership. C’est un test pour le multilatéralisme. »

Lorsque les marchés financiers se sont effondrés et que le monde a fait face à sa dernière grande crise en 2008, les grandes puissances ont travaillé ensemble pour restaurer l’économie mondiale, mais la pandémie de COVID-19 a frappé pour la réponse inverse: pas de leader, pas d’action unie pour arrêter la pandémie qui a fait le tour du globe.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a envoyé une lettre aux dirigeants du Groupe des 20, les nations les plus riches du monde responsables de 80% de l’économie mondiale avant leur sommet à la fin du mois de mars alors que le COVID-19 commençait sa tuerie, les exhortant à adopter un Plan «en temps de guerre» et coopérer à une réponse internationale pour supprimer le coronavirus. Mais il n’y eut aucune réponse.

La session extraordinaire de deux jours ne permettra pas de collecter des fonds pour financer les vaccinations vaccinales ou de prendre des mesures politiques, et il n’y aura pas de déclaration finale, juste un document de synthèse de Bozkir.

«Le véritable objectif de cette session extraordinaire est de galvaniser des actions concrètes pour aborder notre réponse au COVID-19 de manière multilatérale et collective», a déclaré mercredi le porte-parole de l’Assemblée générale Brenden Varma. Il a ajouté qu’il existe actuellement de nombreuses réponses à la pandémie, mais ce qu’il faut maintenant, c’est rassembler tous les pays, les acteurs de l’ONU, le secteur privé et les développeurs de vaccins.

Les dirigeants et les ministres de plus de 140 pays prononceront des discours préenregistrés jeudi après une ouverture en personne à l’Assemblée générale, y compris des discours de Bozkir et Guterres.

Le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le chef de l’Union européenne Charles Michel font partie des dirigeants devant prendre la parole lors de la session. Les États-Unis seront représentés par le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar.

La session de vendredi se concentrera sur trois panels virtruels, le premier sur la réponse de l’ONU au COVID-19 et le second sur les vaccins qui comprendra des représentants des producteurs BioNTech et Oxford University-AstraZeneca, et l’ACT-Accelerator de l’Organisation mondiale de la Santé qui travaille pour obtenir vaccins pour les personnes les plus pauvres du monde. Le dernier panneau est sur la récupération du COVID-19. Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, devrait participer aux trois panels.

L’ambassadrice adjointe du Canada à l’ONU, Louise Blais, qui a organisé la session extraordinaire avec l’ambassadeur d’Azerbaïdjan Yashar Aliev, a déclaré que ce serait la première fois que le système des Nations Unies rassemblerait des acteurs clés pour se concentrer sur les «innombrables impacts» du COVID-19.

«Les pays du monde entier font face à leurs propres impacts internes, mais il est important que l’ONU continue de plaider … que cette crise nous concerne tous et que les solutions sont mondiales», a-t-elle déclaré à l’Associated Press dans une interview. «Nous devons donc travailler ensemble pour nous assurer que nous en sortons tous, car tant que tout le monde ne le fera pas, personne n’est vraiment en sécurité.»

Blais a déclaré que la session est «une étape importante» et se concentrera sur la mise en œuvre des trois résolutions adoptées par l’Assemblée générale sur le COVID-29, en particulier la vaste mesure approuvée en septembre.

La session extraordinaire «arrive à un moment critique», a noté M. Blais, «parce que nous savons maintenant qu’il existe un certain nombre de vaccins qui se sont avérés efficaces.»

«Désormais, tous les regards sont tournés vers la distribution critique des vaccins», a-t-elle déclaré, ajoutant que cela devrait être une clé pendant la session extraordinaire et que c’est une «où le monde attend de nous que nous travaillions ensemble et que nous nous assurions que nous distribution équitable du vaccin dans le monde. »

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le secrétaire général Guterres se concentrera sur la nécessité pour tous les pays et tous les peuples du monde d’avoir accès aux vaccins.

« Le vaccin doit être traité comme un » bien public mondial « et ce sera la base du message du secrétaire général », a déclaré jeudi Dujarric.