Près de 100 experts et défenseurs du monde entier exhortent le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, à abandonner les projets de création d’un Instagram pour les enfants, affirmant qu’une telle plate-forme exploitera le bien-être général des enfants.

Une coalition dirigée par la Campagne pour une enfance sans publicité et des groupes tels que le Center for Humane Technology, Common Sense Media et le Center for Digital Democracy ainsi que des dizaines de chercheurs ont envoyé jeudi une lettre à Zuckerberg exprimant leurs préoccupations.

Le groupe affirme qu’une version d’Instagram – l’application de partage de photos et de vidéos avec plus d’un milliard d’utilisateurs – pour les enfants de moins de 13 ans se nourrit de leur peur de passer à côté car leur désir vorace d’être approuvé par leurs pairs exploite leur croissance développementale. Les experts craignent également que la «prise de décision automatisée» n’affecte ce que les enfants voient.

«La concentration incessante de la plate-forme sur l’apparence, l’auto-présentation et l’image de marque présente des défis pour la vie privée et le bien-être des adolescents», indique la lettre. « Les jeunes enfants sont encore moins équipés pour faire face à ces défis sur le plan du développement, car ils

apprennent à naviguer dans les interactions sociales, les amitiés et leur sens intérieur des forces pendant cette période cruciale de développement. «

Ces appels publics interviennent près d’un mois après que le plus grand réseau de médias sociaux du monde a déclaré qu’un Instagram pour enfants en était à ses « tout débuts », Zuckerberg confirmant ces plans lors d’une audience du Congrès sur la désinformation.

«Je pense qu’aider les gens à rester en contact avec leurs amis et à en apprendre davantage sur différents contenus en ligne est globalement positif», a déclaré Zuckerberg aux membres du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre le 25 mars. comment les parents peuvent contrôler l’expérience des enfants, en particulier les enfants de moins de 13 ans.

« Et nous n’avons pas encore travaillé sur tout cela », a poursuivi Zuckerberg. « Je pense que quelque chose comme ça pourrait être très utile pour beaucoup de gens. »

Interrogé sur les détails d’Instagram pour les enfants, un porte-parole de Facebook a déclaré à USA TODAY qu’ils n’avaient « rien de concret à partager » étant donné les premières étapes du projet.

Certains législateurs auxquels Zuckerberg s’est adressé le mois dernier ne l’achètent pas malgré l’annonce par Facebook d’une mise à jour des outils de sécurité et des paramètres de confidentialité d’Instagram pour ses utilisateurs adolescents.

La semaine dernière, les sénateurs Ed Markey et Richard Blumenthal, ainsi que les femmes du Congrès Kathy Castor et Lori Trahan, ont envoyé une lettre à Facebook demandant des réponses d’ici le 26 avril au sujet de la plate-forme Instagram proposée pour les enfants.

Les sénateurs ont posé plusieurs questions à Facebook, notamment comment l’entreprise s’engagerait-elle à réaliser des audits indépendants axés sur la confidentialité, le marketing et les contenus préjudiciables. Ils demandent également s’ils s’engageraient à ce qu’un Instagram pour les enfants n’inclut pas des fonctionnalités telles que «histoires» et «mode de disparition», selon eux, il est difficile de suivre l’intimidation et l’exploitation des enfants.

Les politiciens ont ajouté que si le géant de la technologie ne parvient pas à montrer pleinement comment il répondra aux « normes les plus élevées » de protection des utilisateurs, « nous vous conseillons d’abandonner vos projets de lancement de cette nouvelle plate-forme. »

Pendant ce temps, Jim Steyer, PDG de l’organisation à but non lucratif Common Sense Media, a déclaré que Facebook était de retour à son «vieux sac de trucs» avec un autre produit pour accrocher les enfants à un stade vulnérable de leur vie. Facebook et Instagram n’ont «aucune crédibilité», a déclaré Steyer à USA TODAY, affirmant qu’ils avaient prouvé à plusieurs reprises que leur priorité était de tirer profit de «tactiques manipulatrices et addictives» pour faire défiler les utilisateurs.

De plus, Steyer a déclaré qu’Instagram pouvait également nuire à la perception d’un jeune de l’image corporelle, en particulier des filles. Il a cité le dernier rapport sur la santé mentale de Common Sense qui a révélé que le pourcentage d’adolescents rencontrant du contenu haineux en ligne a presque doublé au cours des deux dernières années.

«Nous ne voulons pas que même les plus jeunes enfants soient exposés à ce type de contenu négatif et qu’ils contribuent à une nouvelle génération de problèmes de santé mentale», a déclaré Steyer qui a suggéré que Facebook devrait créer de meilleurs «produits de protection de la vie privée» pour les adultes.

Les experts ont déclaré dans leur lettre à Zuckerberg que les enfants entre 10 et 12 ans avec des comptes Instagram existants ont peu de chances de se convertir à une version « babyish ». Les experts pensent qu’une version pour enfants d’Instagram attirera plutôt les jeunes enfants sans compte.

« Nous vous exhortons à abandonner ces plans », indique la lettre. « Cela enverrait un message fort indiquant que Facebook comprend les vastes préoccupations concernant les effets de son modèle commercial sur les jeunes et est ouvert à des solutions qui profitent vraiment aux enfants et aux adolescents, et pas seulement à la part de marché de Facebook. »

Instagram a récemment introduit un nouvel ensemble d’outils de confidentialité destinés aux adolescents sur la plate-forme où, entre autres, il restreint la façon dont les adultes communiquent avec eux via la messagerie directe – en particulier si les jeunes ne les suivent pas déjà sur Instagram.