Près de 10 ans après la mort de Sammy Yatim, enquête du coroner pour examiner les tirs de la police

Une enquête du coroner doit examiner les circonstances entourant le meurtre de Sammy Yatim, qui a été abattu par un policier de Toronto alors qu’il était en proie à une crise de santé mentale dans un tramway vide il y a près de 10 ans.

L’enquête, qui débute lundi, devrait durer 10 jours et entendre 11 témoins.

C’était en juillet 2013, lorsque l’ancien officier de police de Toronto, James Forcillo, a tiré huit fois sur Yatim, 18 ans, avant qu’un autre officier n’utilise le Taser sur l’adolescent. Il a été vu sur une vidéo de surveillance tenant un couteau dans les instants précédant l’arrivée de la police. La vidéo de la confrontation entre Yatim et la police a été largement visionnée en ligne.

Forcillo a été reconnu coupable en 2016 de tentative de meurtre, puis reconnu coupable de parjure pour avoir prétendu vivre avec son ex-femme alors qu’il était en liberté sous caution dans l’attente de son appel, alors qu’il avait en fait emménagé avec sa nouvelle fiancée.

Il a été condamné à six ans et demi derrière les barreaux et a obtenu une libération conditionnelle totale en 2020.

Les enquêtes du coroner formulent des recommandations visant à prévenir de futurs décès dans des circonstances similaires.