Près de 1 000 personnes arrêtées dans la plus grande affaire de criminalité organisée au Royaume-Uni

La police d’Angleterre et du Pays de Galles a saisi plus de 131 millions de livres sterling de drogue, ainsi que des armes à feu et de l’argent, dans le cadre de l’opération Mille

La police a arrêté près de 1 000 personnes le mois dernier et confisqué des centaines de millions de livres de drogue et d’argent dans le cadre de la plus grande répression jamais menée par le Royaume-Uni contre le crime organisé, ont révélé jeudi les autorités.

Décrit par la BBC comme le « le plus important » Initiative d’application de la loi de ce type, Operation Mille a récolté 180 000 plants de cannabis, d’une valeur potentielle de 130 millions de livres sterling (167 millions de dollars) et 20 kg de cocaïne d’une valeur allant jusqu’à 1 million de livres sterling en un mois de raids coordonnés à travers l’Angleterre et le Pays de Galles. La police a également confisqué 20 armes à feu, 40 autres armes offensives et 636 000 £ en espèces à des cibles.

Quelque 11 000 membres des 43 forces de police locales et régionales des deux pays ont collaboré avec la National Crime Agency et l’Immigration Enforcement lors des raids, servant plus de 1 000 mandats dans des opérations de culture de cannabis présumées.

Sur les 967 personnes arrêtées lors du ratissage, plus de 450 avaient été inculpées dimanche, a rapporté Sky News.

La stratégie visait à perturber les groupes criminels organisés en supprimant les principales sources de revenus, en attrapant les principaux acteurs et en apprenant comment fonctionnent les réseaux criminels, a déclaré Steve Jupp, responsable du Conseil national des chefs de police pour la criminalité grave et organisée. Il a déclaré à la BBC que l’objectif d’Operation Mille était bien plus important que de mettre un frein à la production locale de cannabis.

Bien que l’admission du commerce de la drogue ait souvent été considérée « niveau faible, » il a fait valoir que sa culture à grande échelle était une source de revenus éprouvée pour les réseaux du crime organisé, avec des participants « complice d’infractions plus larges qui flétrissent nos communautés ».

« Nous savons que les réseaux organisés impliqués dans la production de cannabis sont également directement liés à un éventail d’autres crimes graves tels que l’importation de drogues de classe A, l’esclavage moderne et la violence et l’exploitation en général », dit Jupp.

L’exploitation des jeunes dans les soi-disant réseaux de lignes de comté, qui utilisent des enfants aussi jeunes que 12 ans qui ont été attirés hors de l’école avec des offres d’argent rapide et de bibelots pour livrer des médicaments aux clients dans les zones rurales, est particulièrement préoccupante. Les enfants sont utilisés sur la base de la conviction qu’ils sont peu susceptibles d’être sévèrement punis même s’ils sont pris avec des substances illégales. On pense qu’il existe plus de 2 000 gangs de ce type au Royaume-Uni, employant 27 000 jeunes dans la vente et le transport de drogue.

En 2020, la police britannique a arrêté plus de 700 suspects et saisi 54 millions de livres sterling en espèces et des tonnes de drogue après que les agences de renseignement en Europe ont piraté EncroChat, un format de cryptage qui était à l’époque omniprésent parmi les organisations criminelles impliquées dans la drogue, les armes et les personnes. contrebande au Royaume-Uni. Les EncroPhones ont été utilisés par 10 000 personnes au Royaume-Uni seulement et 60 000 dans le monde qui pensaient que leurs communications étaient à l’abri des écoutes clandestines.