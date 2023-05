Près de 1 000 partisans d’Imran Khan détenus – avant la marche vers la capitale pakistanaise pour protester contre son arrestation | Nouvelles du monde

Les partisans d’Imran Khan, l’ancien Premier ministre du Pakistan, prévoient aujourd’hui une marche de protestation vers Islamabad où il est détenu pour corruption – après que près de 1 000 d’entre eux ont été arrêtés dans une seule province.

L’homme de 70 ans était arrêté par les forces de sécurité devant le tribunal de grande instance de la capitale mardi et traîné dans un véhicule blindé et chassé.

Image:

Des dizaines d’officiers ont été impliqués dans l’arrestation d’Imran Khan à Islamabad. Photo : PTIofficial



Image:

Des objets ont été incendiés par des partisans d’Imran Khan à Peshawar, au Pakistan. Photo : AP



De violents affrontements ont éclaté entre ses partisans et la police dans plusieurs villes après sa détention, et au moins une personne a été tuée dans la ville méridionale de Quetta.

Les autorités de trois des quatre provinces du Pakistan ont imposé une ordonnance d’urgence interdisant tous les rassemblements après les violences.

La police a déclaré que 945 des partisans de M. Khan avaient été arrêtés dans la province du Pendjab, plus de 130 policiers avaient été blessés, 25 véhicules de police incendiés et environ 14 bâtiments gouvernementaux gravement endommagés et pillés.

Une audience devant le tribunal prévue aujourd’hui pour déterminer si M. Khan peut être maintenu en détention jusqu’à 14 jours aurait plutôt lieu dans l’enceinte de la police où il est détenu, ont indiqué les autorités.

Image:

Affrontements entre les partisans de M. Khan et la police à Karachi, au Pakistan. Photos : AP



En réponse à l’arrestation de M. Khan, son parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) a appelé à des manifestations pacifiques dans tout le pays.

Ses partisans de la province nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa ont été invités à se rassembler dans la ville de Swabi pour partir pour Islamabad dans le cadre d’un convoi.

« Nous continuons d’appeler les travailleurs familiaux, les sympathisants et le peuple pakistanais du PTI à descendre dans la rue pour protester pacifiquement contre ce comportement inconstitutionnel », a déclaré le vice-président du PTI, Shah Mahmood Qureshi.

Dans la ville portuaire de Karachi, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de partisans de M. Khan.

Des vidéos vues par Sky News au Pakistan montrent des bases militaires cambriolées par des civils et des véhicules militaires incendiés à Lahore et Rawalpindi.

La maison du lieutenant-général Salman Fayyaz Ghania – un haut chef de l’armée – dans la ville orientale de Lahore a été incendiée.

Mercredi matin, la police a déclaré qu’au moins 2 000 manifestants entouraient toujours la maison, scandant des slogans tels que « Khan est notre ligne rouge et vous l’avez franchie ».

Image:

Un panneau publicitaire est incendié à Lahore, au Pakistan. Photo : AP



Image:

Un policier blessé à Karachi, au Pakistan



Dans un communiqué, la ministre pakistanaise de l’Information, Marriyum Aurangzeb, a dénoncé les attaques des partisans de l’ex-Premier ministre, affirmant que cela avait été fait « de manière orchestrée sur les instructions d’Imran Khan ».

« Cela ne peut pas être toléré, la loi suivra son cours », a déclaré le ministre du Plan, Ahsan Iqbal, lors d’une conférence de presse. « Ces attaques violentes ne sont pas le résultat d’un déchaînement public, elles ont été planifiées par la base du PTI. »

Les services Internet ont été suspendus dans tout le pays et l’accès à Twitter, YouTube et Facebook a été interrompu, selon des responsables de l’autorité des télécommunications du Pakistan.

Image:

Les troupes paramilitaires pakistanaises devant le tribunal. Photo : AP



Image:

Les partisans de M. Khan scandent des slogans à côté de pneus en feu lors d’une manifestation à Hyderabad, au Pakistan. Photo : AP



L’arrestation de M. Khan est intervenue un jour après que la puissante armée du pays l’ait critiqué pour avoir accusé à plusieurs reprises un officier supérieur d’avoir tenté d’organiser son assassinat et l’ancien chef des forces armées d’être à l’origine de sa destitution du pouvoir en avril dernier.

Il avait enregistré un message vidéo avant de se rendre à Islamabad, affirmant que des responsables étaient absents pour son arrestation afin de l’empêcher de faire campagne.

Image:

Imran Khan a publié une déclaration vidéo avant sa détention



Le héros du cricket devenu politicien – qui a fait pression pour de nouvelles élections – a dénoncé les accusations portées contre lui, qui comprennent des accusations de terrorisme, comme un complot politiquement motivé par son successeur, le Premier ministre Shahbaz Sharif.

Le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth a mis en garde contre de nouvelles perturbations dans le pays.

Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré: « Le Royaume-Uni entretient des relations étroites et de longue date avec le Pakistan. Nous sommes des partenaires du Commonwealth. Nous voulons voir une démocratie pacifique dans ce pays. Nous voulons voir l’état de droit respecté. »