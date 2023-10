Près de 1 000 oiseaux chanteurs migrateurs périssent après s’être écrasés contre les fenêtres du hall d’exposition de Chicago

David Willard vérifie les terrains du parc des expositions au bord du lac de Chicago à la recherche d’oiseaux morts depuis 40 ans. Jeudi matin, il a trouvé quelque chose d’horrible : des centaines d’oiseaux chanteurs morts, si épais qu’ils ressemblaient à un tapis.

Près de 1 000 oiseaux chanteurs ont péri dans la nuit après s’être écrasés dans le Centre au bord du lac McCormick Place Les fenêtres de la salle d’exposition, résultat, selon les experts aviaires, d’une confluence mortelle de conditions de migration optimales, de pluie et des lumières et des murs bordés de fenêtres de la salle d’exposition surbaissée.

« C’était comme un tapis d’oiseaux morts aux fenêtres », a déclaré Willard, directeur des collections de la division ornithologique à la retraite du Chicago Field Museum, où ses tâches consistaient notamment à administrer, préserver et cataloguer la collection du musée de 500 000 spécimens d’oiseaux ainsi que recherche d’impacts d’oiseaux dans le cadre de recherches sur la migration.

« Une nuit normale serait de zéro à 15 oiseaux (morts). « C’était juste une exception choquante par rapport à ce que nous avons vécu », a déclaré Willard. « En 40 ans passés à suivre ce qui se passe à McCormick, nous n’avons jamais rien vu de cette ampleur. »

Les chercheurs estiment que des centaines de millions d’oiseaux meurent chaque année à cause de collisions avec des fenêtres aux États-Unis. Des scientifiques du Smithsonian Conservation Biology Institute et du US Fish and Wildlife Service ont été libérés une étude en 2014, ce chiffre se situait entre 365 millions et 988 millions d’oiseaux par an.

Les grèves aux fenêtres sont un problème dans presque toutes les grandes villes américaines. Les oiseaux ne voient pas le verre transparent ou réfléchissant et ne comprennent pas qu’il s’agit d’une barrière mortelle. Lorsqu’ils voient des plantes ou des buissons à travers les fenêtres ou s’y reflètent, ils se dirigent vers eux, se tuant ainsi.

Les oiseaux qui migrent la nuit, comme les moineaux et les parulines, dépendent des étoiles pour se déplacer. Les lumières vives des bâtiments les attirent et les confondent, ce qui entraîne des heurts contre les fenêtres ou des oiseaux qui volent autour des lumières jusqu’à mourir d’épuisement – un phénomène connu sous le nom d’attraction lumineuse mortelle. En 2017, par exemple, près de 400 passereaux ont été désorientés par les projecteurs d’un gratte-ciel de Galveston, au Texas, et sont morts dans des collisions avec des fenêtres.

« Malheureusement, c’est très courant », a déclaré Matt Igleski, directeur exécutif de la Chicago Audubon Society. « Nous constatons cela dans presque toutes les grandes villes lors de la migration du printemps et de l’automne. Ceci (la fenêtre qui frappe à McCormick Place) a été un événement très catastrophique, mais quand on additionne tout cela (à travers le pays), c’est toujours comme ça.

Les conditions étaient réunies pour une vague massive de migration d’oiseaux chanteurs vers le sud au-dessus de Chicago mercredi soir, a déclaré Stan Temple, professeur d’écologie de la faune à la retraite de l’Université du Wisconsin-Madison et expert aviaire.

Les petits oiseaux chanteurs se nourrissent pendant la journée et migrent la nuit pour éviter les turbulences aériennes et les prédateurs. Ils attendaient que les vents du nord les poussent vers le sud, a déclaré Temple, mais septembre a été marqué par des vents du sud inhabituellement chauds qui ont maintenu les oiseaux en attente ici. Mercredi soir, un front s’est dirigé vers le sud, apportant un vent arrière, et des milliers d’oiseaux ont pris leur envol.

« Vous aviez tous ces oiseaux qui étaient impatients de partir, mais ils ont été retardés par ces mois de septembre et octobre étranges avec des températures bien au-dessus de la normale », a déclaré Temple. « Vous avez fait décoller cette énorme meute d’oiseaux. »

Les oiseaux ont balayé Chicago vers le sud, en suivant les rives du lac Michigan – et se sont retrouvés dans un labyrinthe de structures illuminées, a déclaré Temple.

La pluie avant l’aube a forcé les oiseaux à descendre à des altitudes plus basses, où ils ont trouvé les lumières du McCormick Center allumées, a déclaré Willard. Selon le décompte du musée de terrain, 964 oiseaux sont morts au centre. Cela représente environ 700 de plus que ce qui a été découvert dans le centre au cours des 40 dernières années, a déclaré Willard. Des membres de 33 espèces sont morts, selon le musée de terrain ; la plupart d’entre eux étaient des parulines à palmiers et à croupion jaune.

Un appel aux bureaux administratifs du McCormick Center est resté sans réponse vendredi.

Les coups de fenêtre et l’attraction mortelle de la lumière sont facilement évitables, a déclaré Anna Pidgeon, écologiste aviaire à l’Université du Wisconsin-Madison. Les gestionnaires d’immeubles peuvent simplement tamiser leurs lumières, a-t-elle expliqué, et les architectes peuvent concevoir des fenêtres avec des marques sur le verre que les oiseaux peuvent facilement reconnaître. Les gens peuvent également ajouter des moustiquaires, peindre leurs fenêtres ou appliquer des autocollants sur le verre.

La ville de New York a pris l’habitude d’éteindre les deux faisceaux de lumière symbolisant le World Trade Center pendant un certain temps lors de sa cérémonie commémorative annuelle du 11 septembre. empêcher les oiseaux de se coincer dans les puits de lumière. La National Audubon Society a lancé un programme en 1999 appelé Couvre-feu, un effort visant à encourager les centres urbains à éteindre ou à tamiser les lumières pendant les mois de migration. Près de 50 villes américaines et canadiennes ont rejoint le mouvement, dont Toronto, New York, Boston, San Diego, Dallas et Miami.

Chicago participe également au programme Lights Out. Le conseil municipal a adopté en 2020 une ordonnance exigeant des mesures de sécurité contre les oiseaux dans les nouveaux bâtiments, mais n’a pas encore mis en œuvre ces exigences. Les premiers bâtiments du McCormick Center ont été construits en 1959.

« C’est un bâtiment étrange », a déclaré Willard à propos du parc des expositions. « Lors de sa construction, les gens ne pensaient pas à la sécurité des oiseaux. Ils ne figurent toujours pas dans la plupart des architectures. C’est juste au bord du lac. Il y a de nombreuses nuits où il est illuminé. Les gens décrivent toute la nuit de migration comme faisant partie d’une chose unique dans une vie… (mais) cela reste une intrusion inacceptable de la part des humains et de leur architecture. C’est juste terriblement triste et dramatique.