Près de 1 000 morts au Pakistan suite aux inondations de la mousson

ISLAMABAD (AP) – Des inondations soudaines déclenchées par de fortes pluies de mousson dans une grande partie du Pakistan ont tué près de 1 000 personnes et blessé et déplacé des milliers d’autres depuis la mi-juin, ont déclaré samedi des responsables.

Le nouveau bilan des morts est survenu un jour après que le Premier ministre Shahbaz Sharif a demandé l’aide internationale pour lutter contre les dommages mortels causés par les inondations dans la nation islamique appauvrie.

La saison de la mousson, qui a commencé en juin, a frappé le Pakistan avec des pluies particulièrement fortes cette année et les sauveteurs ont eu du mal à évacuer des milliers de personnes bloquées des zones touchées par les inondations. La crise a contraint le gouvernement à déclarer l’état d’urgence.

Dans le nord-ouest de la province de Khyber Pakhtunkhwa, les inondations ont détruit les portes d’un important système de contrôle de l’eau sur la rivière Swat, entraînant des inondations dans les districts de Charsadda et Nowshera, a déclaré Sania Safi, une administratrice de haut niveau à Charsadda.

“Nous avons anticipé la situation et averti et forcé les habitants hésitants à quitter leur domicile pour des raisons de sécurité et à se rendre dans des camps de secours établis dans des bâtiments gouvernementaux dans des endroits sûrs”, a-t-elle déclaré.

Safi a déclaré que l’on craignait une nouvelle montée des rivières Swat et Kaboul, ajoutant à la misère des habitants qui ont déjà subi des pertes en vies humaines et en biens.

Dans le district de Nowshera, l’administrateur local Quratul Ain Wazir a déclaré que les eaux de crue ont submergé les rues avant que les eaux jaillissantes ne se dirigent vers les zones basses.

“Notre administration a évacué de nombreuses personnes et en a emmené d’autres dans des camps de secours où le gouvernement a fourni des lits et de la nourriture dans des bâtiments sûrs”, a-t-elle déclaré. … “Nous utiliserons la police pour forcer ceux qui hésitent à quitter leur domicile.”

La ministre de l’Information, Maryam Aurangzeb, a déclaré que les soldats et les organisations de secours aidaient les gens à se mettre en sécurité dans de nombreux districts des provinces du sud du Sind, du nord-ouest du Khyber Pakhtunkhwa, de l’est du Pendjab et du sud-ouest du Balouchistan.

“Le gouvernement a autorisé des fonds suffisants pour indemniser financièrement les personnes touchées et nous ne laisserons pas notre peuple seul en cette période difficile”, a-t-elle déclaré.

Aurangzeb a demandé aux personnes riches et aux organisations humanitaires de venir en aide aux Pakistanais touchés par les inondations.

En réponse à l’appel de Sharif à l’aide internationale, les Nations Unies ont prévu un appel éclair de 160 millions de dollars pour les dons, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Asim Iftikhar. Il a déclaré dans son briefing hebdomadaire vendredi que l’appel serait lancé le 30 août.

La pittoresque vallée de Kalam dans la province de Khyber Pakhtunkhwa est l’une des régions les plus touchées par les pluies et les inondations. Les eaux des rivières débordantes ont emporté des bâtiments entiers, dont un hôtel emblématique.

“La situation est assez grave car nous n’avons plus de liaison routière avec le reste de la province, nous n’avons pas d’électricité, de gaz et de réseau de communication et aucun secours n’arrive ici”, a déclaré Muzaffar Khan, dont l’épicerie était emporté avec de nombreux autres magasins.

Des milliers de personnes dont les maisons ont été emportées vivent maintenant dans des tentes, à des kilomètres de leurs villages et villes inondés, après avoir été secourues par des soldats, des secouristes locaux et des volontaires, ont indiqué les autorités.

Au Balouchistan, Asadullah Nasir, un porte-parole de l’autorité provinciale de gestion des catastrophes, a déclaré que les 34 districts de la province appauvrie ont été durement touchés en raison des fortes pluies et des inondations qui ont suivi. Il a déclaré que les réseaux routiers ont été détruits et les ponts emportés et que les secours ne sont possibles qu’avec des hélicoptères, qui ne sont souvent pas en mesure de fonctionner en raison du mauvais temps. Il a déclaré que les autorités provinciales avaient confirmé 235 décès, mais que le nombre devrait augmenter considérablement après le rétablissement des communications.

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes, dans son dernier rapport du jour au lendemain, a déclaré que 45 personnes avaient été tuées dans des incidents liés aux inondations de vendredi à samedi. Cela a porté le nombre de morts depuis la mi-juin à 982 avec 1 456 blessés.

Les pluies de mousson devaient se poursuivre cette semaine, principalement dans le sud et le sud-ouest. La saison s’étend généralement de juillet à mi-septembre au Pakistan.

Les fortes pluies et les crues éclair qui ont suivi ont endommagé les ponts et le réseau routier à travers le Pakistan, perturbant l’approvisionnement en fruits et légumes des marchés et provoquant une hausse des prix.

Les journalistes d’Associated Press Riaz Khan à Peshawar, Abdul Sattar à Quetta et Asim Tanveer à Multan, au Pakistan, ont contribué à ce rapport.

Zarar Khan, L’Associated Press