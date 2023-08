Près de 1 000 marines ukrainiens rentrent chez eux après un entraînement «intense» par des commandos d’élite britanniques | Nouvelles du Royaume-Uni

Près de 1 000 marines ukrainiens sont sur le point de rentrer chez eux après plus de six mois d’entraînement « intense » par les Royal Marines et les commandos de l’armée.

Ils ont été formés aux débarquements amphibies – utilisant des bateaux pneumatiques pour effectuer des raids sur la plage – et se dirigeront désormais vers la ligne de front.

La formation était annoncé par Rishi Sunak lors d’une visite en février par le président ukrainien Zelenskyy, et c’est la première fois qu’une formation amphibie est dispensée aux forces ukrainiennes.

Ils ont été formés aux débarquements amphibies sur la plage de jour comme de nuit





Les commandos ont été formés à l’utilisation d’armes antichars légères de nouvelle génération (NLAW) et de missiles antiaériens Stinger – ainsi qu’à l’utilisation de mortiers et de drones pour la reconnaissance et la démolition explosive d’obstacles tels que les fortifications antivéhicules Dragon’s Teeth.

Bien que certains des stagiaires ukrainiens aient déjà une expérience dans les forces armées ou sur la ligne de front, beaucoup sont des volontaires civils sans formation militaire.

L’un des marines ukrainiens récemment formés a déclaré que le cours des Royal Marines était « beaucoup plus intense que ce à quoi je m’attendais », et a ajouté : « Tout au long, nos instructeurs britanniques ont été à nos côtés, nous montrant comment nous déplacer et comment travailler. ensemble dans une petite équipe – cela fera la différence lorsque nous rentrerons en Ukraine. »

Le Royaume-Uni a formé plus de 20 000 militaires ukrainiens jusqu’à présent





Jusqu’à présent, plus de 20 000 Ukrainiens ont reçu une formation du Royaume-Uni, et le gouvernement britannique s’est engagé à en former 20 000 de plus au début de 2023.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré: « Le Royaume-Uni a ouvert la voie à la formation des forces armées ukrainiennes, en offrant une formation de pointe aux compétences de combat de première ligne à plus de 20 000 recrues de l’armée ukrainienne dans le cadre de l’opération Interflex.

« Ce programme de formation, dispensé par des commandos britanniques d’élite, aidera l’Ukraine à construire sa propre force maritime distincte et à étendre sa capacité à opérer dans un environnement maritime. »