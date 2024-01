Près de 1 000 lamantins se rassemblent dans un parc d’État de Floride au milieu d’un événement de mortalité en cours.

Les lamantins de Floride ont passé les dernières années à lutter pour survivre, mais il y a quelques jours à peine, un parc d’État a vu une mise à jour plus encourageante de l’espèce. Le parc d’État de Blue Springs, à seulement quelques dizaines de kilomètres au nord d’Orlando, a vu le plus grand nombre de lamantins jamais enregistré.

“Matinée record au Blue Spring State Park”, a écrit le parc sur Facebook le 21 janvier, révélant que les responsables du parc ont dénombré 932 lamantins dans la région, soit près de 200 de plus que leur précédent record de 736 qui avait été dénombré le jour de l’An ce jour-là. année.

Les responsables du parc ont publié une photo d’une zone du parc, où l’on peut voir des dizaines de lamantins blottis les uns contre les autres dans l’eau.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir







Le nombre record a été compté sur ce que le Sauvez le club des lamantins dit que c’était “la matinée la plus froide de la saison à ce jour”. Selon le groupe, la température de la rivière était de 58,8 degrés Fahrenheit.

Les lamantins sont sensibles au froid, c’est pourquoi, pendant l’hiver, on les voit souvent se blottis les uns contre les autres dans les zones où l’eau est plus chaude. Selon le Département de la protection de l’environnement de Floride, le parc d’État de Blue Spring est “l’un des plus grands sites de rassemblement hivernal” pour les lamantins de l’État, car l’eau reste à une température ” constante ” de 72 degrés Fahrenheit.

S’ils sont exposés trop longtemps à de l’eau plus froide, les mammifères peuvent développer un trouble dont le site est comparable à “l’hypothermie, la pneumonie ou les engelures chez l’homme et peut les rendre très malades”.

“Les lamantins dépendent de l’eau chaude pour survivre, car ils ne peuvent pas tolérer des températures de l’eau inférieures à 68 degrés pendant de longues périodes”, indique le Florida State Parks sur son site Internet. ” Bien que les lamantins aient l’air « gros » ou « gras », ils n’ont qu’un pouce de graisse environ et un métabolisme très lent, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas facilement rester au chaud. Cette biologie rend des sanctuaires tels que Blue Spring vitaux pour leur survie. ”

Les lamantins de Floride connaissent un événement de mortalité inhabituel – une période au cours de laquelle une population de mammifères marins meurt soudainement et de manière inattendue – depuis 2020. L’année dernière, plus de 550 lamantins sont morts, selon les données de l’État, les embarcations et les maladies étant les principales causes de décès des animaux.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a constaté qu’environ 20 % de ces décès étaient attribués à un «prolifération importante de la marée rouge” qui a frappé le sud-ouest de l’État. La marée rouge est une prolifération d’algues connue sous le nom de Karenia brevis qui produit des toxines naturelles, et lorsque ces toxines atteignent de grandes quantités, elles peuvent être mortelles pour les dauphins, les tortues, les oiseaux et les lamantins, ainsi que provoquer la mort des humains. ressentez une irritation cutanée et des problèmes respiratoires.

Les lamantins exposés peuvent être frappés par une neurotoxine qui les affaiblit ou les paralyse et, selon Florida Fish and Wildlife, provoque même des convulsions. L’agence affirme que les lamantins ont souvent du mal à faire surface et à respirer et peuvent ressentir des tremblements du visage, une faiblesse et s’échouer.

Les lamantins ont également du mal à trouver suffisamment de nourriture adéquate, l’État affirmant que les sources d’herbiers marins et de macroalgues ont « considérablement diminué ». Ces dernières années, l’État a fourni des compléments alimentaires aux mammifères, ce qui, selon eux, a « considérablement réduit » le nombre de lamantins affamés. Même si l’événement de mortalité inhabituelle n’est pas terminé, l’État a mis fin au programme d’alimentation complémentaire fin 2023.

Plus de CBS News