“Préparez-vous”: Trump devrait annoncer sa candidature à la présidence américaine

Donald Trump a fortement suggéré qu’il se présenterait à l’élection présidentielle américaine de 2024.

L’annonce officielle de Trump devrait intervenir dès le 14 novembre.

L’ancien président républicain continue de faire des allégations infondées de fraude lors des élections de 2020 qu’il a perdues face au président Joe Biden.

Donald Trump devrait annoncer sa candidature à l’élection présidentielle américaine de 2024 ce mois-ci, ont rapporté plusieurs médias, après que l’ancien président a presque confirmé son intention de briguer à nouveau la Maison Blanche.

S’exprimant lors d’un rassemblement dans l’Iowa jeudi soir, Trump a fortement suggéré qu’il se présenterait à la présidence.

“Afin de rendre notre pays prospère, sûr et glorieux, je vais très, très, très probablement le refaire – OK”, a-t-il déclaré à ses supporters.

« Préparez-vous, c’est tout ce que je vous dis. A très bientôt, préparez-vous.

Jeudi, Axios, CNN et le New York Times ont rapporté, citant des sources non identifiées, qu’une annonce officielle d’une course présidentielle par la campagne Trump pourrait intervenir dès le 14 novembre.

Alors que le pays se dirige vers des élections cruciales de mi-mandat qui décideront de la composition du Congrès, l’ancien président républicain continue de faire des allégations infondées de fraude lors des élections de 2020 qu’il a perdues face au président Joe Biden.

“C’est l’année où nous allons reprendre la maison [of Representatives]. Nous allons reprendre le Sénat. Nous allons reprendre l’Amérique », a déclaré Trump jeudi à Sioux City, Iowa. “Et en 2024 – le plus important – nous allons reprendre notre magnifique Maison Blanche.”

En tant que foyer du premier concours primaire, l’Iowa est la destination de campagne la plus populaire pour les candidats à la présidentielle.

Si Trump, 76 ans, se présente à la présidence, il serait l’un des premiers favoris pour remporter l’investiture républicaine, selon les sondages d’opinion. Un match revanche Trump-Biden en 2024 est donc probable.

Parmi les autres candidats républicains potentiels à la présidentielle de 2024 figurent le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien vice-président de Trump Mike Pence et l’ex-envoyé de l’ONU Nikki Haley.

Biden, 79 ans, a déclaré qu’il avait l’intention de se faire réélire bien que – selon plusieurs sondages – de nombreux démocrates préféreraient un autre candidat en partie en raison de son âge.

Une course présidentielle de Trump interviendrait à un moment où il est confronté à de nombreux problèmes juridiques et enquêtes, dont au moins une enquête criminelle qui pourrait le faire inculper.

Trump est enfermé dans une bataille juridique avec un comité du Congrès essayant d’obtenir ses dossiers fiscaux.

Par ailleurs, le ministère de la Justice mène une enquête pénale sur la possible mauvaise gestion par l’ex-président de documents secrets du gouvernement.

Un panel du Congrès enquêtant sur l’attaque meurtrière du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par les partisans de Trump a également récemment délivré une assignation à comparaître pour que Trump témoigne sous serment devant le comité.

Trump, qui a été destitué deux fois en tant que président, a nié les actes répréhensibles dans tous les cas, alléguant qu’il s’agissait d’attaques politiques menées par ses rivaux démocrates.

La Constitution américaine limite les présidents à deux mandats de quatre ans à la Maison Blanche. Grover Cleveland est le seul président américain à avoir rempli des mandats non consécutifs, après avoir été élu pour son deuxième mandat à la Maison Blanche en 1892.