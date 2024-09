Préparez-vous pour un avant-goût de la garantie Bigger Games de la Bigger Cup | Football

Il reste seulement 189 matchs à jouer

La Big Cup est de retour, et elle est plus importante que jamais. Le nouveau format de la « phase de championnat » comprend quatre équipes de plus que l’ancienne phase de groupes, chaque club jouant deux matches supplémentaires, ce qui signifie que le nombre total de matches requis avant de remettre le trophée au Real Madrid est passé de 125 à 189. Ce qui semblait autrefois une illusion lointaine est devenu bien réel lors de la tombola du mois d’août, avec des matches crachés par douzaine par le superordinateur de l’UEFA avant que l’on puisse dire : « Est-ce une Superligue européenne ? »

Outre le chef de l’UEFA Aleksander Ceferin, qui s’est pavané comme un paon tout au long de la cérémonie et un clip promotionnel auto-indulgentpeu de gens seront plus heureux de ce nouveau tirage au sort que les fans d’Aston Villa. Ils reviennent dans la plus haute compétition européenne pour la première fois depuis que leur titre a été mis fin à la défense de leur titre par la Juventus en 1983. Cette année, les visiteurs de Villa Park incluent la Juve, le Celtic et le Bayern Munich – un événement qui sera particulièrement émouvant après la mort du héros de la finale de la Coupe d’Europe 1982, Gary Shaw. Les Villans en déplacement se rendront à Monaco, Bruges et Berne (et Leipzig, mais il s’agit de la Big Cup – tout le monde doit jouer à Leipzig).

Cette semaine seulement, la Bigger Cup se déroule sur trois jours – Arsenal affrontera Arsenal jeudi soir pour les besoins du b@nter – et Villa aura l’honneur de donner le coup d’envoi lors de l’un des deux premiers matchs de mardi. Villa lance le « modèle suisse » contre les champions suisses Young Boys, qui sont actuellement en pleine forme … [Football Daily checks table] … fond du gouffre de leur championnat. Trois points sont sûrement indispensables et permettraient aux hommes d’Unai Emery de se détendre et de s’amuser – notre propre simulateur Commodore 64 suggère que cinq ou six points supplémentaires leur permettraient probablement d’obtenir une place en playoffs.

Ollie Watkins et John McGinn au W@nkdorf. Photographie : Peter Klaunzer/EPA

Plus tard, Milan-Liverpool offre un avant-goût de la garantie Bigger Cup, Bigger Match de l’UEFA, opposant deux vainqueurs de Big Cup l’un à l’autre lors de la soirée d’ouverture. Le début de saison rapide et fluide d’Arne Slot à Anfield a été interrompu par le taciturne policier Nuno Espírito Santo, tandis que l’entraîneur milanais Paulo Fonseca s’agite également dans son nouveau siège après une victoire en quatre matchs de Serie A. Il y aura un peu de tension dans l’air à San Siro, même si la phase de poules s’étend désormais au-delà de Noël et que les deux équipes se qualifieront sûrement quel que soit ce résultat.

Les autres matches de mardi – Juventus-PSV, Bayern-Dinamo Zagreb, Real Madrid-Stuttgart et Sporting-Lille – ont un parfum de phase de poules de la Big Cup, un format tellement fatigué et prévisible que de nombreux fans sont prêts à donner une chance à cette étrange nouvelle configuration. N’oublions pas l’autre promesse de l’UEFA : en Bigger Cup, chaque match compte en raison des tours à élimination directe. Le Bayern va-t-il fermer boutique à 3-0, ou marquer cinq ou six buts pour augmenter sa différence de buts ? Le Real Madrid va-t-il remporter une victoire peu convaincante 2-0 et remporter le trophée en mai malgré tout ? Et les défauts flagrants de la Bigger Cup seront-ils corrigés en la transformant furtivement en une véritable « €$£ » ? Les réponses arrivent, comme si nous ne les connaissions pas déjà.

EN DIRECT SUR LE GRAND SITE WEB

Rejoignez Scott Murray à 17h45 (heure BST) pour des mises à jour sur Young Boys 2-2 Aston Villa, puis Rob Smyth sera à la barre à 20h pour Milan 1-2 Liverpool et Taha Hashim sera partout dans le reste de la soirée de la Bigger Cup et de la Milk Cup avec sa montre en même temps.

CITATION DU JOUR

Erling [Haaland] marquer encore… ça commence à nous faire rire… on adore la Premier League donc on regarde tous les matchs. On regarde [Manchester City] « Cela ne nous monte pas à la tête. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes », a déclaré Jorginho à propos de la façon dont la série de buts incessante du robot norvégien a fait rire l’équipe d’Arsenal. Vont-ils rire s’il les bat à trois reprises le week-end prochain ?

Une machine à buts, plus tôt. Photographie : David Blunsden/Action Plus/Shutterstock

La boîte aux lettres a été supprimée cet après-midi. Ils pensaient que le groupe était disparu. Ils ont également dit que la plupart du courrier entrant dans la boîte de réception était indésirable, d’après les informations de l’expéditeur… désolé pour ça » – une lettre de l’homme confirmant que notre adresse de courrier a été supprimée parce qu’il pensait que nous étions à la retraite depuis longtemps. Ouais. Nous lui avons dit que nous étions toujours là. Peut-être qu’il devrait s’inscrire. Quoi qu’il en soit, cela signifie que si vous avez gagné un prix la semaine dernière, vous devrez écrire avec votre adresse afin que nous puissions vous l’envoyer par la poste. Nous avons perdu tous les anciens e-mails. Désolé pour ça !

Envoyez des lettres à, oui, [email protected]. Le gagnant de la lettre du jour sans prix d’aujourd’hui est… L’homme Roulement. Les conditions générales de nos concours peuvent être consultées ici.