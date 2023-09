Préparez-vous pour l’hiver avec jusqu’à 75 % de réduction sur les outils électriques Greenworks et Sun Joe

L’hiver approche à grands pas, donc si vous êtes propriétaire d’une maison, vous avez beaucoup de travail à faire pour préparer votre propriété au froid. Et dès maintenant, vous pouvez obtenir à peu près tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer à moindre coût chez Woot. Le détaillant en ligne offre actuellement jusqu’à 75 % de réduction sur un grand choix d’outils électriques Greenworks et Sun Joe, y compris les souffleurs de feuilles, les tronçonneuses, les laveuses à pression et bien plus encore, avec des tonnes d’articles réduits de plus de 100 $. Cette vente se déroule jusqu’au 2 octobre, mais l’offre est limitée et certains articles sont déjà épuisés, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Quels que soient les projets extérieurs que vous avez sur le pont cet automne, vous trouverez tous les outils dont vous avez besoin à moindre coût lors de cette vente. Si vous cherchez à éliminer un peu de saleté et de crasse avant que le froid ne s’installe, vous pouvez vous procurer ceci Nettoyeur haute pression portatif Sun Joe de 13 A pour une réduction énorme de 136 $, ce qui ramène le prix à seulement 63 $. Et si vous avez besoin d’aide pour lutter contre la chute des feuilles, vous pouvez vous procurer ce puissant Souffleur de feuilles sans fil Greenworks 80 volts pour seulement 60 $, ce qui vous permet d’économiser 135 $ par rapport au prix habituel.

Si vous devez couper certaines branches avant que les fortes chutes de neige ne commencent à tomber, vous pouvez économiser 129 $ cette année. Scie à perche Sun Joe 24 volts avec une portée de 12 pieds et achetez-le pour seulement 50 $ dès maintenant. Il existe de nombreux autres outils en vente, notamment tronçonneuses, coupe-bordures, souffleuses à neige et bien plus encore, alors assurez-vous de magasinez toute la sélection avant qu’il ne soit épuisé.