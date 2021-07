Préparez-vous pour le plus grand week-end du football de ce côté de la Coupe du monde

Ça y est. C’est notre récompense pour 16 mois qui ont vu le monde à l’envers.

Seize mois qui ont vu le plus fiable des métronomes dicter notre routine hebdomadaire s’arrêter entièrement pendant trois mois, avant de revenir d’une manière étrange : pas de fans, des entraîneurs masqués sur les bancs et des échos dans ce qui était autrefois des tentes de réveil bruyantes en brique et en acier. Seize mois pendant lesquels nous avons réalisé que le jeu est vraiment la plus importante des choses sans importance dans nos vies.

On peut s’en passer, c’est sûr. Nous l’avons prouvé. Mais nous en sommes tellement plus riches.

Et maintenant, nous obtenons deux finales de grande marque en guise de récompense.

Le Brésil contre l’Argentine samedi en Copa America et l’Italie contre l’Angleterre en Euros. A eux tous, c’est 12 Coupes du monde et 24 championnats continentaux. C’est Neymar contre Lionel Messi. C’est l’Italie qui ne joue pas comme l’Italie contre l’Angleterre qui ne joue pas comme l’Angleterre.

C’est un week-end de premier plan, un départ avant les vacances d’été, dans l’espoir que lorsque le football d’élite reviendra en août, cela ressemblera encore plus à ce que nous savions autrefois comme normal.

Ne vous y trompez pas : cela ne signifie pas que le cauchemar est terminé. Nous avons déjà perdu 4 millions de nos proches. Quatre millions de fils, filles, frères, sœurs, pères, mères, grand-mères, grands-pères, amis, collègues et étrangers. Pas plus tard qu’hier au Royaume-Uni, qui a accueilli les demi-finales de l’Euro 2020 et accueillera la finale, il y a eu 32 356 nouvelles infections, malgré l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde. Pour le contexte, ce serait comme les États-Unis, qui ont environ cinq fois la population, enregistrant 160 000 cas, ce qui est l’endroit où se trouvait le pays en janvier.

Nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous plaçons notre confiance dans le pouvoir de la science, l’intelligence des chercheurs et la sagesse de nos élus. Nous espérons le meilleur.

Lionel Messi ou Neymar remporteront leur premier trophée international majeur lorsqu’ils disputeront la finale de la Copa America. Photo par Alexandre Schneider/Getty Images

La pandémie a peut-être dominé, mais n’oublions pas l’autre menace existentielle pour le jeu tel que nous le connaissons : la Super League. Il y a moins de 12 semaines, 12 clubs ont annoncé qu’ils allaient bouleverser l’ordre établi et repenser la structure même du jeu en fonction de leurs objectifs et priorités myopes. La rébellion a duré 48 heures, stoppée net par un front uni qui comprenait avant tout des supporters, mais aussi des médias, l’UEFA, la FIFA, des joueurs, des entraîneurs, des gouvernements et des centaines de clubs. Les parties prenantes est ce que nous les appelons. Mais ils avaient peu d’intérêt dans le projet top-secret qui avait vu le jour, celui qui allait changer la donne à jamais.

Cette menace n’est pas terminée non plus. Trois des 12 « clubs fondateurs » – la Juventus, le Real Madrid et Barcelone – persistent dans leur plan, le site est toujours en ligne, portant encore les écussons et les noms des clubs, même ceux qui disent s’être retirés. Les prochaines batailles de la guerre pour le contrôle du sport n’ont pas encore eu lieu, et elles se dérouleront dans les salles d’audience, pas sur les terrains.

En attendant, on peut réfléchir à ce week-end et sourire. Nous obtenons deux finales majeures, chacune imprégnée d’histoire et de trame de fond.

L’Angleterre pourrait remporter dimanche son premier trophée majeur depuis 1966, tandis que l’Italie est à la recherche de son premier championnat d’Europe depuis 1968. Justin Tallis/Photo de la piscine via AP)

Messi ou Neymar – autrefois coéquipiers à Barcelone, désormais rivaux, toujours unis dans le génie – remporteront son premier grand trophée international. Ils le feront dans le Maracanã, où Pelé a déjà joué et où la plus grande foule jamais rassemblée pour regarder un match de football : 199 854, selon la FIFA, ont vu l’Uruguay briser le cœur des Brésiliens lors de la finale de la Coupe du monde 1950. Cette fois, il n’y aura pas de fans dans les tribunes : pas de corps, seulement d’esprit.

Puis, à Wembley, où l’Angleterre a remporté son seul et unique trophée international majeur il y a 55 ans, les Three Lions de Gareth Southgate tenteront d’entrer dans l’histoire et de montrer que, comme le dit leur hymne, le football est revenu à la maison. C’est une Angleterre différente, bâtie sur la solidité défensive et la discipline tactique, mais aussi le respect, l’humilité et l’inclusion.

L’Italie, quant à elle, tentera de se racheter de l’humiliation d’avoir raté la Coupe du monde 2018. Cette Azzurri côté est également différent. Fini la défense profonde, la contre-attaque et la patience pour l’instant d’inspiration d’un Roberto Baggio ou d’un Paolo Rossi à l’autre bout.

Au lieu de cela, l’entraîneur Roberto Mancini a réuni une équipe qui joue comme l’Italie n’aurait jamais – certains pourraient dire qu’elle ne pourrait jamais – jouer : une équipe basée sur la domination du milieu de terrain, exigeant le ballon et prenant des risques aux deux extrémités du terrain. Ils ont disputé 33 matchs sans défaite. Si dimanche se déroule comme prévu, ils ne seront pas seulement champions d’Europe, ils seront à un match d’égaler le record de tous les temps de l’Espagne.

C’est le plus gros week-end du football international de ce côté de la Coupe du monde. Profitons-en. Nous l’avons mérité.