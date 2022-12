Préparez-vous pour l’avenir de la cybersécurité – Shaw Local

Alors que le monde devient plus dépendant de la technologie, la cybersécurité devient plus critique et la demande d’analystes de la sécurité de l’information augmente considérablement. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l’emploi d’analystes de la sécurité de l’information devrait augmenter de 35 % entre 2021 et 2031.

Lancez votre carrière dans ce domaine très demandé avec l’Université Lewis, un programme respecté à l’échelle nationale qui prépare des professionnels de la cybersécurité depuis plus d’une décennie. L’équipe de cyberdéfense de l’Université de Lewis a régulièrement terminé dans les cinq meilleures équipes du pays lors du concours annuel de cyberdéfense du département américain de l’Énergie, remportant notamment la première place en 2018. De plus, le dernier classement US News incluait l’Université de Lewis comme l’une des meilleures Programmes d’informatique dans le pays.

L’Université Lewis prépare les professionnels de la cybersécurité à protéger les réseaux, les systèmes et les programmes contre les attaques numériques grâce à ses programmes de licence et de maîtrise. Les étudiants apprennent la sécurité du réseau, la cryptographie, le piratage éthique, la réponse aux incidents, l’analyse de la sécurité, la gestion des risques et les pratiques de codage sécurisé. Les cours sont offerts en personne et en ligne.

“L’Université Lewis vous donne accès à des professeurs possédant à la fois des connaissances techniques approfondies et une vaste expérience de l’industrie, qu’ils sont impatients de partager avec vous dans un environnement personnel et pratique”, a commenté le Dr Jason Perry, directeur des programmes de cybersécurité et d’informatique. “Nous offrons vraiment des opportunités aux grandes écoles dans le cadre d’une petite école.”

Que vous changiez de carrière ou que vous travailliez déjà dans l’industrie, l’Université Lewis peut vous préparer à aider les entreprises privées, les agences gouvernementales ou les organisations à but non lucratif à protéger leurs données contre les cyberattaques. Les diplômés du programme peuvent également aider les individus à protéger leurs précieuses informations.

En tant que centre d’excellence académique en cyberdéfense du Département de la sécurité intérieure depuis 2011, les étudiants de l’Université Lewis ont accès à des bourses d’études et à d’autres récompenses qui ne sont disponibles que pour les institutions certifiées DHS.

Notre programme complet comprend des connaissances éthiques, juridiques et techniques en plus des compétences en résolution de problèmes qui aident les diplômés à faire preuve de compassion, de préoccupation, d’expérience pratique et d’expertise professionnelle alors qu’ils avancent vers des vies importantes et ayant un impact pour un monde meilleur.

L’Université Lewis vous prépare à une carrière au potentiel illimité. Commencez votre parcours de cybersécurité dès aujourd’hui et rejoignez-nous pour protéger les actifs numériques. Visite www.lewisu.edu pour commencer.

