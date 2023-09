Préparez-vous pour l’automne avec jusqu’à 68 % de réduction sur les films d’horreur sur Amazon

Maintenant que le mois d’août est terminé, nous entrons officiellement dans la saison effrayante. Et il n’y a pas de meilleure façon de célébrer que de se faire peur avec une pile de films d’horreur. Et si vous souhaitez ajouter de nouveaux titres terrifiants à votre collection, nous avons une offre à ne pas manquer. À l’heure actuelle, Amazon offre jusqu’à 68 % de réduction sur un sélection de films d’horreur nouveaux et classiques, avec des prix commençant à seulement 6 $. Cependant, il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Que vous cherchiez à vous procurer des classiques de tous les temps ou des succès d’horreur plus récents, vous les trouverez à moindre coût dès maintenant sur Amazon. Si vous êtes fan de l’adaptation pénible de Kubrick de The Shining de Stephen King, vous pouvez vous procurer un Copie 4K UHD pour seulement 15 $ en ce moment, ce qui vous permet d’économiser 27 $ par rapport au prix habituel. Ou si vous préférez l’horreur corporelle grotesque de « La chose » de John Carpenter vous pouvez économiser 50 % sur la version 4K UHD, en ramenant le prix à 15 $. Et les fans de la récente superstar de l’horreur Jordan Peele peuvent se procurer ses trois films très acclamés : Sortir, Nous et Non — pour environ 10 $ chacun en ce moment. Il existe des tonnes d’autres grands titres parmi lesquels choisir, y compris les trois films du dernier Trilogie « Halloween »un ensemble 4K UHD, Blu-ray et numérique de « Mâchoires, » Et un collection de huit films Hammer Horror avec des classiques comme Curse of the Werewolf et Evil of Frankenstein.