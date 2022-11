Préparez-vous pour la saison des montagnes avec un double long métrage au Kelowna Community Theatre

En plus d’annoncer son ouverture une semaine plus tôt cette année, la station de ski Big White organise Ski Movie Night à Kelowna le jeudi 10 novembre.

L’événement est un double long métrage de deux films réalisés par des sociétés de ski canadiennes primées, Switchback Entertainment et Blank Collective Films.

Tout l’argent des billets vendus ira au soutien du Big White Ski Club, une organisation à but non lucratif qui existe depuis plus de 70 ans. L’argent aidera le club à offrir un développement de ski de compétition de haute qualité et abordable aux enfants de 6 à 15 ans.

Les portes de l’événement au théâtre communautaire de Kelowna ouvrent à 19 h et les billets coûtent 25 $.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KelownaFilmsOkanaganskiing