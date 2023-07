Préparez-vous pour de longs vols cet été avec les écouteurs Sony ANC d’Amazon Prime Day

Avec l’été qui bat son plein, il est fort probable que vous passiez plusieurs heures dans un avion vers votre destination de vacances. Votre vol sera rendu plus agréable et silencieux avec le bon casque antibruit actif (ANC). Nous avons déjà examiné les offres Apple AirPods pour Prime Day, découvrons maintenant les écouteurs Sony.

Nous allons commencer par le Sony WH-1000XM4. Bien qu’ils aient été supplantés par le XM5, ceux-ci offrent un meilleur rapport qualité-prix avec des fonctionnalités similaires à un prix nettement inférieur. Consultez nos critiques pour plus de détails.

Le WH-1000XM5 a mis à jour l’ANC, qui bloque plus de bruit dans les médiums et les aigus, bien que ce ne soit pas aussi bon que le blocage des basses. Les XM5 sont également plus légers et ont un meilleur bandeau, mais le rembourrage des bonnets n’est pas aussi agréable.

Si ceux-ci sont trop chers, le WH-XB910N est une option supra-auriculaire moins chère. Ils sont confortables et ont une bonne suppression du bruit, mais pas aussi bons que le XM4. Et ils ont une très longue durée de vie de la batterie pour démarrer.

Il y a aussi quelques bourgeons TWS. Le WF-1000XM4 est un ensemble relativement compact avec jusqu’à 10 heures de lecture continue et un système ANC décent, qui bloque mieux la parole que le bruit du moteur. Ils sont également plus confortables que l’ancien modèle XM3.

Encore une fois, il existe une option bon marché, le Sony Sony WF-C700N à moitié prix. L’ANC n’est pas génial, mais ce sont des bourgeons légers et confortables avec une bonne autonomie de batterie (jusqu’à 8 heures).

