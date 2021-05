Préparez-vous, les loyers augmentent à nouveau rapidement, même à San Francisco

Si vous pensez que l’achat d’une maison est devenu trop cher, essayez de louer une maison ou un appartement. La hausse rapide des prix des maisons a amené les investisseurs à voir des signes de dollar et les locataires à creuser davantage dans leur portefeuille.

Les loyers des appartements ont augmenté de 1,3% en avril, selon RealPage, soit le rythme le plus rapide pour un seul mois en une décennie environ. Et le saut survient juste au début de la saison de location haut de gamme, car la majorité des déménagements des ménages se produisent entre avril et septembre.

Dans la région de la baie de San Francisco, qui a vu les loyers chuter au milieu de la pandémie de coronavirus, les locataires reviennent car les vaccinations encouragent les gens à retourner dans les villes. Les loyers ont finalement recommencé à augmenter en mai, même s’ils étaient encore en baisse d’environ 21% par rapport à leur pic d’avant la pandémie, selon Zumper, une application de location.

«Nos données montrent des signes prometteurs que le ‘Grand Unlock’ est en cours. Après plus d’un an d’incertitude et de loyers volatils dus à la pandémie, nous voyons des signes de rebond et de stabilité», a déclaré Anthemos Georgiades, co-fondateur et PDG de Zumper.

Les locations unifamiliales augmentent encore plus rapidement. Les loyers de ces maisons ont bondi de 4,3% en mars par rapport à il y a un an, selon CoreLogic. Cela représente une augmentation de 3% d’une année sur l’autre en mars 2020. La demande dépasse l’offre, car le taux d’occupation des locations unifamiliales est à un niveau générationnel élevé, selon le recensement américain.

L’indice « montre un changement de préférence vers les propriétés autonomes, car les locataires recherchent plus d’espace dans des zones moins denses », a déclaré Molly Boesel, économiste principale chez CoreLogic. «Avant la pandémie, les loyers des propriétés individuelles et des propriétés attenantes ont augmenté à des taux similaires. Cependant, à partir de juin 2020, la croissance des loyers des propriétés individuelles s’est accélérée et, en mars, a augmenté à cinq fois le taux de croissance des loyers des propriétés attenantes.

Les prix élevés des maisons poussent également plus de gens à louer des maisons unifamiliales. Ils n’ont tout simplement pas les moyens d’acheter. Cependant, à mesure que les loyers augmenteront, l’accessibilité financière commencera également à jouer dans cette demande. Un peu plus d’un tiers des consommateurs interrogés par CoreLogic ont déclaré qu’ils estiment déjà que les options de location dans leur quartier ne sont pas très ou pas du tout abordables.

Les loyers des maisons unifamiliales augmentent également plus rapidement dans le segment supérieur du marché. Vous trouverez ci-dessous la répartition des augmentations de loyer de CoreLogic par niveau de prix:

· Moins cher (75% ou moins que la médiane régionale): 3,2%, contre 3,8% en mars 2020

· Prix ​​moyen inférieur (75% à 100% de la médiane régionale): 3,7%, contre 3,1% en mars 2020

· Prix ​​moyen supérieur (100% à 125% de la médiane régionale): 4,2%, contre 2,9% en Mars 2020

· Prix ​​plus élevé (125% ou plus que la médiane régionale): 5%, contre 2,8% en mars 2020

Étant donné les loyers plus élevés que ces propriétés peuvent exiger, les investisseurs se replient sur le marché. Les ventes de maisons aux investisseurs ont augmenté de 2,7% d’une année sur l’autre au premier trimestre de cette année, marquant la première période de croissance depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon Redfin, un courtier immobilier. Les investisseurs ont acheté environ 1 maison sur 7 aux États-Unis (14,9%) au premier trimestre.

« Les investisseurs commencent probablement à se sentir plus à l’aise parce que l’économie est en mode de reprise », a déclaré Sheharyar Bokhari, économiste en chef de Redfin. « Ils peuvent aussi revenir en arrière parce qu’ils voient la pénurie croissante de maisons à vendre comme une opportunité. Avec si peu de maisons sur le marché, de nombreuses familles ont recours à la location. »

Les investisseurs bénéficient également souvent de liquidités, ce qui les rend beaucoup plus compétitifs sur un marché déjà concurrentiel. Les acheteurs entièrement comptant représentaient 25% des ventes de maisons en avril, selon l’Association nationale des agents immobiliers, contre seulement 13% en avril précédent.

Roofstock, une société de vente et de gestion de propriétés en ligne qui facilite les achats des investisseurs, a déclaré avoir connu une croissance substantielle au premier trimestre, à la fois du nombre et de la valeur en dollars des maisons traitées sur sa plate-forme. La valeur marchande brute des maisons achetées et vendues était de plus de 380 millions de dollars, une augmentation de 569% par rapport au premier trimestre de 2020.

«Bien que nous ayons connu un ralentissement au deuxième et au troisième trimestre de l’année dernière, au quatrième trimestre, le marché est revenu en force, et nous connaissons maintenant des niveaux de demande sans précédent sur notre plate-forme», a déclaré Gary Beasley, PDG et cofondateur de Roofstock. « En fait, COVID a encouragé les gens à effectuer de plus en plus de transactions numériques depuis que les voyages ont été limités, et nous avons vu que plus de 90% des locations achetées via Roofstock se trouvent à plus de 400 kilomètres du lieu de résidence de l’investisseur. »