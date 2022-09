Préparez-vous en cas de catastrophe à moindre coût avec jusqu’à 49 % de réduction sur les outils électriques Sun Joe

Les ouragans sont faire des ravages le long de la côte sud en ce moment, et c’est un bon rappel pour évaluer votre propre préparation aux situations d’urgence. Même si vous êtes à l’abri des ouragans, des inondations, des incendies de forêt et d’autres intempéries constituent une menace dans tout le pays, et vous voudrez vous assurer que vous avez l’équipement nécessaire pour protéger votre maison et votre famille en cas de catastrophe. . Aujourd’hui seulement, Amazon propose des offres sur les générateurs Sun Joe, les aspirateurs d’atelier, les tronçonneuses et plus encore afin que vous puissiez choisir du matériel d’urgence à moindre coût. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 23 h 59 PT (2 h 59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Les outils électriques Sun Joe sont entièrement électriques, vous voudrez donc vous assurer que vous avez un moyen de les utiliser en cas de panne ou d’urgence. Tu peux ramasser ça La génératrice portative, qui utilise du propane, possède son propre système de refroidissement et fournit 3 300 watts de fonctionnement, en vente pour 719 $, soit 180 $ de rabais sur le prix habituel. Et vous pouvez l’associer à ceci , qui peut contenir jusqu’à quatre batteries iON+ 24 V, et se double d’une station d’alimentation portable avec une prise secteur, des ports USB-A et USB-C et un chargeur sans fil. Il est actuellement en vente pour seulement 159 $, ce qui vous permet d’économiser 40 $ par rapport au prix habituel. Vous trouverez de nombreuses offres sur les outils électriques pour vous aider à préparer votre maison aux tempêtes, comme celle-ci qui est en vente pour 22 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à seulement 37 $. De plus, plein de bonnes affaires sur , , et plus.