Depuis que les tout premiers Oscars ont eu lieu en 1929, beaucoup d’histoire du cinéma a été faite aux Oscars.

Et la 93e cérémonie des Oscars de cette année – la première à avoir lieu pendant une pandémie – apportera à coup sûr des moments plus inoubliables.

Après une année en proie à une pandémie et la saison de récompenses la plus étrange de tous les temps, les Oscars reviennent ce dimanche (ABC, 20 h HE / 5 PT). Bien que le spectacle soit lié à un aspect différent en raison de la pandémie, certaines traditions, comme un pré-spectacle glamour sur le tapis rouge et des présentateurs de célébrités en personne, sont toujours prêtes à continuer – bien qu’avec le strict protocole COVID-19.

Pour préparer le grand soir, nous avons compilé un cours intensif sur tout ce que vous pourriez souhaiter savoir avant la cérémonie. Alors asseyez-vous, détendez-vous et imprégnez-vous de quelques anecdotes qui feront de vous la star de toute soirée virtuelle de visionnage des Oscars.

Comment regarder les Oscars 2021:Tout ce que vous devez savoir sur les Oscars du dimanche

L’avenir de l’inclusion à Hollywood: Dans quelle mesure les nouvelles normes de diversité des Oscars sont-elles utiles?

Meilleurs moments aux Oscars de tous les temps

Pour commencer, voici un tour d’horizon de certains des moments les plus mémorables de l’histoire des Oscars.

Alors, qui est nominé cette année?

La compétition s’annonce féroce aux Oscars de cette année. Apprenez à connaître les meilleurs nominés, y compris les films «Mank» et «Minari», ici:

Bulletin scolaire: Les nominés aux Oscars de cette année répondraient-ils aux normes d’inclusion de 2024?

Chaque nominé pour la meilleure photo réalisé par une femme

Pour la première fois dans l’histoire des Oscars, deux femmes sont nominées pour le meilleur réalisateur en une seule année. Avant cette année, seules cinq femmes avaient été reconnues dans la catégorie prestigieuse – même si 16 films réalisés par des femmes étaient en lice pour le meilleur film. Voici toutes les meilleures photos nominées réalisées par des femmes.

Les producteurs des Oscars parlent d’une émission sans précédent au milieu de COVID, le tapis rouge des « minuscules » et le rôle des masques

Où sont les Oscars cette année?

Le spectacle change de décor cette année. Voici un aperçu de la gare Union historique de Los Angeles, qui servira de lieu principal de la 93e cérémonie des Oscars au lieu du Dolby Theatre. Vous pourriez même reconnaître la gare à partir des films classiques du Vieux Hollywood.

Oscars dans une gare? Pourquoi les Oscars à Union Station ne sont pas bizarres, c’est de la magie du cinéma

Chaque meilleure photo gagnante de tous les temps

C’est le prix le plus attendu (et souvent le plus controversé) de la soirée. Voici tous les films qui ont remporté la meilleure photo.

Après le chaos et une pandémie, L’histoire considérera-t-elle différemment les lauréats des Oscars de cette année?

Mais toutes les meilleures images ne sont pas en fait les meilleures …

L’histoire des Oscars est pleine de rebondissements surprenants. Voici une liste des gagnants des meilleures photos qui ne le méritaient pas, ainsi que le nominé qui aurait dû remporter le trophée à la place.

En fait, certains des meilleurs films de tous les temps n’ont jamais remporté d’Oscar

Croyez-le ou non, « It’s a Wonderful Life », « Psycho » et d’autres classiques considérés comme les meilleurs de l’histoire du cinéma n’ont jamais été récompensés aux Oscars.

Alors, qui est le meilleur des meilleurs?

Vous n’avez pas le temps de vous gaver des 92 meilleurs gagnants avant dimanche? Nous ne vous en voulons pas. Voici 10 films gagnants qui sont les meilleures des meilleures images.

Et qui est le pire des pires?

Ce n’est pas parce qu’un film a remporté la meilleure image qu’il est vraiment bon. Voici 10 films moins que stellaires qui ont remporté le premier prix, classés de mauvais à carrément horribles.

Flashback: jetez un coup d’œil sur les Oscars passés

De nombreuses icônes ont honoré les Oscars. Revivez le glamour du vieux Hollywood avec cette galerie de stars du passé des Oscars.

Les meilleurs looks des Oscars des années 90

Embrassez votre enfant des années 90 et admirez les meilleurs looks des Oscars de l’ère des disquettes.

Les meilleurs looks des Oscars de tous les temps …

Peut-être tout aussi attendu que la cérémonie de remise des prix est la mode du tapis rouge qui la précède. Voici les looks les plus glam des Oscars de tous les temps.

… et le pire

Alors que de nombreuses robes épatent sur le tapis rouge, certaines étourdissent pour toutes les mauvaises raisons. Voici les pires looks des Oscars de tous les temps.

Des gagnants avec un style gagnant

Lorsque vous montez sur scène pour accepter un Oscar, la bonne robe peut vraiment vous faire briller. Voici quelques looks A-plus des gagnants de la A-list.

Que se passe-t-il dans les coulisses?

Attendez, un cocktail au bar coûte combien? Voici 10 choses que vous ne sauriez pas sur les Oscars si vous ne les regardiez que de chez vous.

Les fois où les Oscars sont devenus politiques

Les Oscars sont devenus connus comme un événement où les stars peuvent s’exprimer, et ces célébrités ont définitivement fait une déclaration avec leurs discours politiques enflammés.

Et le prix de l’accident le plus inoubliable de l’histoire des Oscars revient à …

Ce ne serait pas un événement télévisé en direct si tout se passait comme prévu.

Revivez le moment à couper le souffle où « La La Land » a été accidentellement déclaré vainqueur de la meilleure photo en 2017 – seulement pour sa sortie peu de temps après que « Moonlight » ait effectivement gagné cet honneur.

Nous avons décomposé chaque moment qui a mal tourné dans le fiasco digne d’une grimace.

Contributeur: Brian Truitt