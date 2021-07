Préparez-vous aux Jeux olympiques pour la tempête tropicale Nepartak, changez le programme d’aviron

Tout comme les Jeux olympiques de Tokyo tant attendus sont en cours, en plus des obstacles COVID, une menace météorologique peut jeter une autre clé dans les Jeux d’été.

La tempête tropicale Nepartak, qui s’est formée vendredi soir sur l’ouest de l’océan Pacifique, au sud-est du Japon, pourrait arriver sur les côtes du Japon continental d’ici mardi avec Tokyo dans le cône de prévision, selon le Joint Typhoon Warning Center. Maximum des vents de 40 mph sont attendus lorsque la tempête atteindra la nation insulaire.

La tempête pourrait apporter « des phénomènes dangereux tels que de fortes pluies, des vents forts et de hautes vagues », selon les prévisions de l’Agence météorologique japonaise.

Il y a encore beaucoup d’incertitude sur la trajectoire et l’intensité de la tempête, a déclaré le Joint Typhoon Warning Center.

Les organisateurs ont modifié de manière préventive le programme d’aviron alors que les Jeux olympiques se préparent à la tempête, a rapporté Reuters. Les courses d’aviron de lundi ont été déplacées à dimanche en raison de mauvaises prévisions météorologiques, a annoncé vendredi le comité exécutif de l’aviron mondial, selon le média.

« Des conditions météorologiques défavorables sont attendues lundi, ce qui entraînerait des vents violents et de fortes rafales créant des conditions de course probablement inégales et potentiellement impossibles à ramer », a déclaré le comité dans un communiqué.

Takaya Masa, porte-parole du comité d’organisation de Tokyo 2020, a déclaré à ESPN que les organisateurs prêtent une attention particulière aux prévisions météorologiques.

« Contrairement à un tremblement de terre, nous sommes capables de prédire la trajectoire d’un typhon afin de pouvoir faire des plans, et en effet, en ce qui concerne l’aviron, à titre préventif, nous avons décidé de modifier le calendrier de l’événement », a déclaré Masa. « La modification du calendrier n’est pas un événement rare, et nous comprenons le fardeau que cela représentera pour les athlètes. »

Christophe Dubi, directeur sportif du Comité international olympique, a déclaré à ESPN que l’Agence météorologique japonaise est bien équipée pour prévoir les intempéries. »

« Nous avons pris la décision quelques jours avant l’aviron. C’est prévu, ce qui est une bonne chose car ce n’est pas ce jour-là, ni cette minute, où nous devons passer l’appel », a déclaré Dubi. « C’est donc un environnement confortable pour nous. »

