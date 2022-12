Préparez-vous aux bombes, réparez et répétez : les sinistres efforts de l’Ukraine pour rétablir le courant

“J’appelle les habitants de Kyiv qui peuvent – qui ont des parents, des connaissances en banlieue, dans des maisons privées où vous pouvez vivre temporairement – à envisager de telles options”, a déclaré le maire Vitali Klitschko lors d’un forum sur la sécurité.

C’était le dernier signe que les responsables ukrainiens étaient de plus en plus inquiets alors que l’hiver commençait à mordre. Ils ont lancé un appel à l’aide des États-Unis et de l’Europe et préparent des centres où les civils peuvent trouver chaleur, lumière et accès à Internet.

Dans un discours prononcé cette semaine, le président Volodymyr Zelensky a tenté de rallier la population. “Nous relèverons également ce défi de la guerre – cet hiver, cette tentative russe d’utiliser le froid contre les gens”, a-t-il déclaré.

Jeudi, des responsables du renseignement de défense britannique ont déclaré que les attaques contre les infrastructures ukrainiennes semblaient être la première fois que Moscou mettait en œuvre une doctrine militaire adoptée ces dernières années, connue sous le nom d’opération stratégique pour la destruction de cibles d’importance critique, ou SODCIT.

“La Russie envisageait la SODCIT comme utilisant des missiles à longue portée pour frapper l’infrastructure nationale critique d’un État ennemi, plutôt que ses forces militaires, pour démoraliser la population et, en fin de compte, forcer les dirigeants de l’État à capituler”, a déclaré le ministère britannique de la Défense.