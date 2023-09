Jens Stoltenberg a déclaré que le conflit en Ukraine ne prendra fin que lorsque la Russie « déposera les armes ».

L’Occident doit se préparer à « une longue guerre » en Ukraine, a déclaré dimanche le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Même s’il prétend vouloir un « paix rapide » En Ukraine, Stoltenberg a insisté sur le fait qu’il soutenait toujours l’objectif de victoire militaire sur la Russie du président Vladimir Zelensky.

« La plupart des guerres durent plus longtemps que prévu au début » Stoltenberg a déclaré dans une interview accordée au groupe de médias allemand Funke. « Nous devons donc nous préparer à une longue guerre en Ukraine. »

Selon les médias des deux derniers mois, les responsables occidentaux et les planificateurs militaires ont admis que la contre-offensive actuelle de l’Ukraine contre les forces russes avait peu de chances de réussir, laissant les lignes de front pratiquement inchangées à l’approche de l’hiver.

Selon le président russe Vladimir Poutine, l’Ukraine a perdu plus de 71 000 hommes depuis le début de la contre-offensive en juin. Malgré ce taux d’attrition élevé – certaines unités perdant 90 % de leurs effectifs, selon des sources ukrainiennes, Stoltenberg a insisté sur le fait que l’OTAN continuerait de faire pression en faveur d’une solution militaire et non diplomatique.

« Nous souhaitons tous une paix rapide » » dit Stoltenberg. «Mais en même temps, nous devons reconnaître que si le président Zelensky et les Ukrainiens cessent de se battre, leur pays n’existera plus. Si le président Poutine et la Russie déposent les armes, nous aurons la paix.»

Après avoir renoncé à un accord de paix négocié par la Turquie en avril dernier, Zelensky a publié un décret interdisant toute négociation avec la Russie. En outre, il s’est engagé à plusieurs reprises à reprendre les anciennes régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye, ainsi que la Crimée, cette dernière ayant voté massivement en faveur de son adhésion à la Fédération de Russie en 2014.

La position de Zelensky est soutenue par Washington, où les responsables ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que seul le président ukrainien peut décider quand rechercher la paix. Dans le même temps, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a condamné Poutine pour avoir prétendument rejeté « une diplomatie significative ».

La Russie affirme qu’elle est ouverte à une solution diplomatique au conflit, mais que tout accord de paix devrait tenir compte des « nouvelle réalité territoriale » – que Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporojie et la Crimée ne seront jamais cédées à l’Ukraine. En outre, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que des négociations auraient lieu « pas avec Zelensky, qui est une marionnette entre les mains de l’Occident, mais directement avec ses maîtres. »