Préparez-vous à un déluge de données la semaine prochaine qui façonnera la prochaine décision de la Fed

Bouclez votre ceinture, la semaine prochaine est importante : nous verrons de nombreux rapports trimestriels alors que cette saison des bénéfices passe à la vitesse supérieure, et nous recevrons également plusieurs rapports macroéconomiques clés qui ne manqueront pas d’influencer la réflexion des investisseurs sur la voie future de la Réserve fédérale. . Les deux rapports économiques auxquels il faut prêter le plus d’attention sont “l’estimation anticipée” du PIB du quatrième trimestre jeudi et le rapport sur les dépenses personnelles, en particulier la variation annuelle de l’indice des prix de base PCE – la mesure préférée de l’inflation par la Fed – vendredi. Nous aimerions voir des chiffres conformes aux attentes des économistes, voire un peu plus faibles. Cela indiquerait que les hausses de taux de la Fed fonctionnent. Mais nous ne voulons pas voir des chiffres qui se divisent en deux bien en deçà des attentes. Cela pourrait signifier que la Fed est allée trop loin, trop vite et faire craindre que l’économie ne se dirige vers un atterrissage brutal et une profonde récession. La banque centrale tente d’enfiler l’aiguille. Dans le portefeuille, nous aurons les derniers résultats de Danaher (DHR), Halliburton (HAL) et Johnson & Johnson (JNJ) mardi avant la cloche d’ouverture. Microsoft (MSFT) rapporte mardi après la cloche. Bien que les résultats soient importants, comme toujours, nous sommes surtout intéressés par l’appel aux résultats avec les analystes et les investisseurs. Les commentaires des équipes de direction détermineront probablement la prochaine direction de ces noms alors que les analystes aiguisent leurs crayons pour tenter de mieux déterminer un chiffre raisonnable de bénéfices pour l’année 2023 (à la fois pour les actions individuelles et pour le S&P 500 dans son ensemble). Pour rappel, Danaher avait déjà positivement annoncé le trimestre. Lors de l’appel, nous écouterons attentivement les mises à jour sur les réductions des stocks de biotraitement, car le retrait ici pourrait devenir un vent contraire à court terme. Cela n’aurait toutefois pas d’incidence sur notre vision à plus long terme de l’entreprise des sciences de la vie. Les solides bénéfices de Schlumberger (SLB) vendredi sont de bon augure pour Halliburton. Pour les compagnies pétrolières, tout dépend de la demande actuelle, qui, selon nous, sera assez forte compte tenu des années de sous-investissement. Johnson & Johnson est une action que nous continuons d’apprécier avant les bénéfices, comme indiqué lors de la réunion mensuelle de janvier (et dans notre mise à jour rapide). L’action n’a pas fait grand-chose au cours de l’année écoulée, ce qui n’est pas mal comparé au S & P 500, mais nous pensons que la prochaine scission en deux sociétés ouvertes est un catalyseur positif identifiable et important qui est dans le meilleur intérêt de actionnaires. Avec Microsoft, nous examinons les marges bénéficiaires et les dépenses en capital, car les dépenses dans le secteur de la technologie sont un problème majeur dans l’esprit des investisseurs. Nous voulons également voir la croissance des revenus d’Azure, car cela reste l’un des éléments les plus importants du rapport. Pour rappel, Microsoft ne fournit pas d’orientation avant la fin des remarques préparées par la direction lors de la conférence téléphonique, alors prenez tout premier mouvement sur la publication avec un monticule de sel. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 23 janvier Avant la cloche : : Baker Hughes (BKR), Synchrony Financial (SYN) Après la cloche : Brown & Brown (BRO), Crane (CR ), Logitech (LOGI), Zions Bancorp (ZION) Mardi 24 janvier Avant la cloche : General Electric (GE), 3M (MMM), DR Horton (DHI), Lockheed Martin (LMT), Travelers (TRV), Union Pacific (UNP), Verizon (VZ) Après la cloche : Canadian National Rail (CNI), Capital One (COF), Intuitive Surgical (ISRG), Texas Instruments (TXN) 9 h 45 HE : Flash PMI mercredi 25 janvier Avant la cloche : Abbott Labs (ABT), ASML (ASML), AT & T (T). ADP (ADP), Boeing (BA), Elevance Health (ELV), Freeport-McMoRan (FCX), General Dynamics (GD), Group 1 Auto (GPI), Hess (HES), Kimberly-Clark (KMB), NextEra Energy (NEE), Norfolk Southern (NSC), Teledyne (TDY), Textron (TXT), Progressive (PGR) Après la cloche : Ameriprise (AMP), Crown Castle (CCI), CSX (CSX), Flex (FLEX), IBM (IBM), Lam Research (LRCX), Las Vegas Sands (LVS), Levi Strauss (LEVI), Packaging Corp (PKG), Seagate (STX), ServiceNow (NOW), Tesla (TSLA), United Rentals (URI), Whirlpool (WHR) Jeudi 26 janvier Avant la cloche : Volvo (VLVLY), Alaska Air (ALK), American Air (AAL), Archer-Daniels (ADM), Blackstone (BX), Comcast (CMCSA), Dow Chem (DOW ), JetBlue Air (JBLU), Marsh & McLennan (MMC), Mastercard (MA), McCormick (MKC), Mobileye (MBLY), Nokia (NOK), Northrop Grumman (NOC), Nucor (NUE), Rockwell Automation (ROK ), SAP (SAP), Sherwin-Williams (SHW), Southwest Air (LUV), STMicroelectronics (STM), Valero (VLO), Tractor Supply (TSCO) Après la cloche : Eastman Chemical (EMN), Int el (INTC), KLA Corp (KLAC), L3Harris (LHX), Olin Corp (OLN), Visa (V) 8 h 30 HE : Réclamations initiales 8 h 30 HE : Commandes de biens durables 8 h 30 HE : Brut Produit intérieur (estimation préalable du 4T22) Vendredi 27 janvier Avant la cloche : American Express (AXP), Booz Allen (BAH), Chevron (CVX), Charter Comm (CHTR), Colgate-Palmolive (CL) 8 h 30 HE : Dépenses et revenus personnels 10 h 00 HE : Ventes de maisons en attente Rétrospective Les marchés ont clôturé de manière mitigée pour cette semaine de négociation écourtée par les vacances, alors que la saison des résultats a commencé et que nous avons reçu des signes supplémentaires indiquant que la croissance économique ralentit indéniablement. Le Nasdaq a affiché un léger gain de 0,55%, tandis que le Dow Jones a chuté de 2,7% et le S&P 500 a chuté d’environ 0,66%. Mais sur ce marché, les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles. Espérons que nous approchons des dernières manches du cycle de hausse des taux de la Fed. Mercredi, l’indice des prix à la production a affiché une baisse de 0,5% en décembre, bien plus que les attentes d’une baisse mensuelle de 0,1% et la plus forte baisse mensuelle depuis avril 2020. Hors alimentation et énergie, l’IPP de base a augmenté de 0,1%, conformément aux attentes . Mercredi également, les ventes au détail de décembre indiquaient une baisse de 1,1 %, légèrement supérieure aux 1 % attendus. La production industrielle de décembre, également publiée mercredi, a affiché une baisse de 0,7 %, supérieure à la baisse de 0,1 % attendue. Pendant ce temps, l’utilisation des capacités a atteint 78,8%, en dessous des 79,5% attendus. Notamment, la lecture de la production industrielle de novembre a été révisée sensiblement à la baisse pour indiquer une baisse mensuelle de 0,6 %, en baisse par rapport à la baisse de 0,2 % signalée précédemment. Jeudi, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 14 janvier se sont élevées à 190 000, soit une baisse de 15 000 par rapport à la semaine précédente et en dessous des 214 000 attendus. Les mises en chantier ont chuté de 1,4 % en décembre pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,38 million, légèrement supérieur aux 1,36 million attendus. Les permis de construire ont chuté de 1,6 % en décembre pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,33 million, en deçà des attentes de 1,37 million. Et vendredi, les ventes de maisons existantes ont enregistré une baisse de 1,5 % en décembre à un taux annualisé désaisonnalisé de 4,02 millions d’unités, le rythme le plus lent depuis novembre 2010. Sous le capot, les services de communication ont mené à la hausse, suivis de l'énergie et de la technologie. Les industries ont mené à la baisse, suivies des services publics et des biens de consommation de base. Pendant ce temps, l'indice du dollar américain reste au niveau 102. L'or se maintient dans les plus bas – 1 900 $ l'once. Les prix du brut WTI oscillent autour de 80 dollars le baril, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans se situe autour de 3,5 %. Au sein du portefeuille, nous avons reçu les résultats des bénéfices de Morgan Stanley (MS) et de Procter & Gamble (PG). 