12 septembre 2024

MISE À JOUR

Préparez-vous à passer aux nouvelles gammes d’iPhone 16, d’Apple Watch et d’AirPods

Les clients peuvent passer à la gamme iPhone 16 à partir de vendredi et économiser jusqu’à 1 000 $ grâce aux promotions des opérateurs, le tout directement chez Apple

À partir de demain, le 13 septembre, à 5 heures du matin (heure du Pacifique), les clients pourront précommander les nouveaux modèles d’iPhone 16 et d’iPhone 16 Pro d’Apple sur apple.com et dans l’application Apple Store repensée. En effectuant leurs achats directement chez Apple, les clients pourront en savoir plus sur Apple Intelligence1 — le système d’intelligence personnelle conçu pour iPhone, iPad et Mac — auprès des spécialistes Apple, et obtenez de l’aide pour choisir parmi une variété d’options de financement et d’offres d’opérateurs pour une expérience de mise à niveau transparente. Apple propose également aux clients des options pratiques de livraison et de retrait dans leur Apple Store local.

Recevez jusqu’à 1 000 $ de crédit

L’iPhone conserve mieux sa valeur que tout autre smartphone, ce qui le rend encore plus précieux lorsque les clients échangent un ancien appareil. Les clients peuvent obtenir un crédit de 180 à 650 $ lorsqu’ils échangent un iPhone 12 ou supérieur, ou jusqu’à 1 000 $ de crédits à utiliser pour l’iPhone 16 Pro avec une promotion de l’opérateur.

Les spécialistes Apple peuvent aider les clients à choisir le modèle qui leur convient, à configurer et à activer leur nouvel iPhone auprès de certains opérateurs américains, notamment AT&T, T-Mobile, Verizon et, pour la première fois, Boost Mobile, le tout directement chez Apple.

Préparez-vous à la mise à niveau

Les clients ont jusqu’à 21 heures (heure du Pacifique) ce soir pour prendre une longueur d’avance sur la précommande de la nouvelle gamme d’iPhone 16 en choisissant le modèle souhaité, en sélectionnant leur mode de paiement préféré – y compris la préapprobation du financement – et en sauvegardant leur panier afin qu’ils ne soient qu’à un clic une fois les précommandes ouvertes demain.

L’Apple Watch Series 10, l’Apple Watch Ultra 2 en titane noir, les AirPods 4, les AirPods 4 avec suppression active du bruit et les AirPods Max en minuit, lumière des étoiles, bleu, orange et violet sont disponibles en précommande dès aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne et dans l’app Apple Store. Tout comme la gamme iPhone 16, ces nouveaux produits seront disponibles en magasin à partir du vendredi 20 septembre.

La gamme la plus innovante à ce jour

La gamme iPhone 16 est conçue pour Apple Intelligence et introduit Camera Control, qui facilite encore davantage la capture de souvenirs. Plus tard cette année, elle débloquera l’intelligence visuelle pour aider les utilisateurs à en savoir plus sur les objets et les lieux plus rapidement que jamais. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont dotés du système de caméra Fusion 48 MP avec de puissantes mises à niveau et du bouton Action pour accéder rapidement à des fonctionnalités utiles, tandis que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max introduisent des tailles d’écran plus grandes, de puissantes capacités d’appareil photo professionnel et un énorme bond en avant en termes d’autonomie de la batterie.

L’Apple Watch Series 10 présente l’écran le plus grand et le plus avancé, avec le design Apple Watch le plus fin jamais conçu. La montre la plus populaire au monde comprend de nouvelles fonctionnalités telles que les notifications d’apnée du sommeil,2 une charge plus rapide et une détection de la profondeur et de la température de l’eau. L’Apple Watch Ultra 2 est désormais disponible dans une nouvelle finition titane noir éclatante, offrant le GPS le plus précis dans une montre de sport ;3 L’Apple Watch Series 10 est dotée de l’écran le plus lumineux de tous les produits Apple et d’une autonomie allant jusqu’à 36 heures en utilisation normale ou jusqu’à 72 heures en mode basse consommation. L’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 2 sont toutes deux dotées des informations et des informations révolutionnaires sur la santé et la forme physique de watchOS 11.

Les nouveaux AirPods 4 sont les écouteurs les plus avancés et les plus confortables jamais créés par Apple avec un design à oreille ouverte, et aujourd’hui, les clients peuvent choisir entre deux modèles distincts : les AirPods 4 et les AirPods 4 avec suppression active du bruit. De plus, les AirPods Max sont désormais disponibles dans cinq nouvelles couleurs magnifiques et offrent une charge USB-C pour plus de commodité. Cet automne, les AirPods Pro 2 présentent la première expérience de santé auditive de bout en bout au monde.

Avantages d’acheter directement auprès d’Apple

En achetant directement chez Apple, les clients peuvent bénéficier d’une assistance personnalisée pour l’achat et la configuration de leur nouvel appareil auprès d’un spécialiste Apple en magasin et en ligne. Les acheteurs intéressés par la dernière gamme d’AirPods peuvent profiter de la possibilité de graver leur nouvel appareil avec un mélange d’émojis, de texte et de chiffres, tandis que les amateurs d’Apple Watch peuvent exprimer leur style unique en choisissant parmi une grande variété de matériaux de boîtier, de finitions, de styles et de couleurs de bracelet.

Les clients peuvent obtenir jusqu’à 1 000 $ de remise sur la nouvelle gamme d’iPhone 16 auprès de certains opérateurs américains lorsqu’ils échangent leur ancien appareil. Les nouveaux clients Boost Mobile peuvent recevoir jusqu’à 1 000 $ de remise sans échange requis, ou obtenir encore plus de remise sur leur forfait de services lorsqu’ils choisissent d’échanger leur appareil auprès d’Apple. Pour connaître les conditions d’éligibilité aux promotions des opérateurs et plus de détails, rendez-vous sur apple.com/shop/buy-iphone/carrier-offers.

Dans l’application Apple Store repensée, les acheteurs qui se préparent à effectuer une mise à niveau peuvent désormais obtenir des recommandations iPhone personnalisées en fonction de l’historique de l’appareil, ainsi qu’une expérience d’achat simplifiée avec des configurations suggérées présélectionnées.

Le programme Apple Trade In est simple à tous points de vue, offrant aux acheteurs le choix entre un crédit pour une mise à niveau ou une carte-cadeau Apple qu’ils peuvent utiliser à tout moment et sur n’importe quel produit. Lorsque les clients achètent avec Apple Card, ils peuvent payer mensuellement à 0 % de TAEG pour leurs nouvelles gammes d’iPhone 16, d’Apple Watch et d’AirPods, ainsi que pour les accessoires éligibles lorsqu’ils choisissent de payer avec les mensualités Apple Card. Et ils recevront 3 % de remise quotidienne en espèces, le tout à l’avance.

Avec la configuration personnelle en ligne, une nouvelle offre lancée cet automne, les clients qui achètent directement auprès d’Apple peuvent participer à des sessions individuelles à la demande avec un spécialiste Apple pour obtenir une aide guidée sur le transfert de leurs données, la personnalisation de leurs paramètres, l’exploration d’iOS 18 et l’exploitation optimale des applications Apple. Mieux encore, les clients peuvent se joindre à nous quand cela leur convient le mieux, où qu’ils se trouvent.

Apple Intelligence sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite. Le premier ensemble de fonctionnalités d’Apple Intelligence sera disponible en version bêta le mois prochain dans le cadre d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, avec d’autres fonctionnalités déployées dans les mois à venir. Il sera disponible sur iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, et iPad et Mac avec M1 et versions ultérieures, avec la langue de l’appareil et de Siri définie sur l’anglais américain. D’autres langues et plateformes seront ajoutées au cours de l’année prochaine. Plus tard cette année, Apple Intelligence ajoutera la prise en charge de l’anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Au cours de l’année à venir, Apple Intelligence s’étendra à d’autres langues, notamment le chinois, le français, le japonais et l’espagnol. La fonctionnalité de notification d’apnée du sommeil est en attente d’approbation par la FDA et devrait être disponible plus tard ce mois-ci. Cette fonctionnalité sera prise en charge sur l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 2. Elle est destinée à détecter les signes d’apnée du sommeil modérée à sévère chez les personnes de 18 ans ou plus sans diagnostic d’apnée du sommeil. Basé sur une carte d’itinéraire et une précision de distance dans des environnements urbains difficiles.

Contacts presse

Pia Fontes

Pomme

[email protected]

Neema Mungai

Pomme

[email protected]

Ligne d’assistance Apple Media

[email protected]