Préparez-vous à partager la route avec un véhicule autonome

8 décembre 2022 – Quelles sont les voitures du futur et quel impact pourraient-elles avoir sur la santé publique ?

Les conducteurs de la Silicon Valley ont jeté un coup d’œil par la fenêtre de leur voiture pour voir que le véhicule qui roulait à leurs côtés n’avait personne dans le siège du conducteur. Les entreprises technologiques de Californie ont testé leurs nouveaux véhicules autonomes, et des expériences similaires sont lancées ailleurs à mesure que la nouvelle technologie se déplace dans les rues.

Capables de détecter l’environnement et de se déplacer avec peu ou pas d’intervention humaine, ces nouveaux véhicules terrestres autonomes naviguent déjà sur la voie publique. Ils combinent un assortiment de caméras et de capteurs tels que radar, sonar et GPS.

Mais une suite de capteurs et un algorithme sont-ils prêts à prendre le volant en toute sécurité avec nous ?

La police a signalé plus de 5,2 millions accidents de véhicules à moteur en 2020, selon le Département américain des transports, qui a fait 2 millions de blessés et plus de 25 500 décès.

Les défenseurs des véhicules autonomes affirment que la principale cause de la plupart des accidents de la circulation est l’erreur humaine, donc retirer le conducteur de l’équation avec les véhicules autonomes pourrait entraîner moins de blessures et de décès. En tant que technologie future, les véhicules autonomes devraient transformer les industries de l’automobile et de l’assurance et changer la façon dont nos villes sont planifiées à mesure que les modèles de trafic évoluent.