Préparez-vous à l’ouragan Milton avec les SMS d’urgence par satellite iOS 18 d’Apple

TAMPA, FLORIDE – 07 OCTOBRE : une alerte météo s’affiche sur un téléphone alors que l’ouragan Milton se produit … [+] dans le golfe du Mexique le 7 octobre 2024 à Tampa, en Floride. Milton, qui fait suite au destructeur ouragan Helene, s’est transformé en tempête de catégorie 5 à l’approche de la côte du golfe de Floride, près de Tampa, où il devrait toucher terre mercredi. (Photo de Spencer Platt/Getty Images) Getty Images

À la suite de l’ouragan Helene et alors que l’ouragan Milton devrait bientôt toucher terre, nombreux sont ceux qui se préparent à d’éventuelles perturbations des services essentiels.

Les ouragans entraînent souvent des pannes de courant généralisées et des réseaux cellulaires coupés, laissant les habitants des zones touchées sans moyen fiable de communiquer avec leurs proches ou les intervenants d’urgence. La nouvelle fonctionnalité d’envoi de SMS par satellite d’Apple change la donne dans de telles situations, permettant aux utilisateurs d’envoyer des SMS même lorsque le service cellulaire n’est pas disponible.

Cet article explique comment configurer et utiliser la fonction d’envoi de SMS par satellite d’Apple dans l’Assistant de communication sur les modèles d’iPhone pris en charge, afin de vous assurer de rester connecté lorsque cela est le plus important.

Qu’est-ce que la fonctionnalité d’envoi de SMS par satellite d’Apple ?

Apple a présenté sa fonction d’envoi de SMS par satellite dans le cadre d’une suite d’outils de communication d’urgence disponibles sur les nouveaux modèles d’iPhone. L’envoi de SMS par satellite permet aux utilisateurs d’envoyer des messages directement par satellite, en contournant les réseaux cellulaires traditionnels. Cette technologie est particulièrement utile lors de catastrophes naturelles, lorsque les tours de téléphonie cellulaire peuvent être en panne ou surchargées.

La fonctionnalité, conçue à l’origine pour aider les utilisateurs à contacter les services d’urgence, comprend désormais également une option permettant d’envoyer des messages limités à la famille et aux amis dans des situations distantes ou d’urgence. Je vous suggère d’activer et de vous familiariser avec cette fonctionnalité à l’avance, afin d’être prêt lorsque les lignes de communication sont compromises.

Comment activer les SMS par satellite sur votre iPhone

La fonction de SMS par satellite d’Apple est disponible sur l’iPhone 14 et les modèles plus récents, et elle fonctionne dans les zones où vous avez une ligne de vue dégagée vers le ciel. La fonctionnalité est simple à configurer et peut s’avérer inestimable en cas d’urgence. Voici comment commencer :

Assurez-vous qu’iOS est mis à jour

Tout d’abord, assurez-vous que le système d’exploitation de votre iPhone est mis à jour avec la dernière version. Accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel pour rechercher des mises à jour. Cela garantit que vous disposez des derniers correctifs de sécurité et mises à jour des fonctionnalités, y compris toute amélioration des capacités de communication par satellite.

Ouvrir l’assistant de communication

Lancez l’application Communication Assistant sur votre iPhone. Si vous ne l’avez pas déjà sur votre écran d’accueil, vous pouvez y accéder en faisant glisser votre doigt depuis le milieu de votre écran et en tapant « Assistant de communication » dans la barre de recherche.

Activer le SOS d’urgence

Pour activer les SMS par satellite, vous devez vous assurer que le SOS d’urgence est configuré. Accédez à Paramètres > SOS d’urgence et suivez les instructions pour l’activer. Une fois activé, Emergency SOS permet à votre iPhone de se connecter aux services d’urgence via satellite si vous vous trouvez dans une zone sans couverture cellulaire.

Configurer la messagerie satellite

Dans Communication Assistant, accédez à Configuration de la messagerie satellite. Ici, vous serez invité à suivre un bref didacticiel sur la façon d’utiliser la messagerie satellite. Soyez très attentif, car cette fonctionnalité fonctionne différemment des SMS standard.

Pratiquez la configuration des SMS par satellite

Apple propose un outil de simulation pour la messagerie satellite. Cette fonctionnalité vous permet de vous entraîner à aligner votre téléphone pour vous connecter à un satellite. L’outil vous guidera dans la recherche du meilleur positionnement pour assurer une connexion stable, essentielle pour envoyer des messages lorsque les réseaux cellulaires sont en panne.

ForbesComment les utilisateurs de Google Pixel peuvent envoyer des messages d’urgence pendant l’ouragan Milton

Comment utiliser les SMS par satellite en cas d’urgence

Une fois que l’ouragan Milton commencera à affecter les lignes de communication, vous devrez peut-être compter sur la fonction de SMS par satellite d’Apple pour rester connecté. Voici un guide étape par étape pour l’utiliser :

Activer le SOS d’urgence

Si vous vous retrouvez sans service cellulaire, maintenez enfoncé le bouton latéral ainsi que l’un des boutons de volume pour afficher le curseur SOS d’urgence. Si vous faites glisser pour l’activer, votre iPhone tentera de se connecter aux services d’urgence et vous pourrez choisir si vous souhaitez alerter les contacts d’urgence ou utiliser les SMS par satellite.

Positionnez votre iPhone

Une fois le SOS d’urgence activé, votre iPhone vous demandera de l’aligner avec un satellite. Suivez les instructions à l’écran, qui peuvent vous demander de tenir le téléphone droit et d’ajuster sa direction jusqu’à ce qu’il se verrouille sur un signal satellite. Un ciel dégagé offre la meilleure connexion, alors essayez d’éviter si possible les obstacles comme les arbres ou les bâtiments.

Composez votre message

Après vous être connecté à un satellite, vous pouvez rédiger votre message. Vous aurez la possibilité d’envoyer un court SMS aux contacts d’urgence ou, si nécessaire, de fournir des informations sur votre emplacement et votre état. Gardez à l’esprit que la messagerie satellite a des limites de caractères, alors soyez concis.

Envoyer et attendre la confirmation

Une fois votre message envoyé, la connexion satellite peut prendre quelques instants pour le relayer. Vous recevrez une confirmation sur votre écran une fois le message envoyé avec succès.

Notez que l’envoi de SMS par satellite est plus lent que la messagerie texte traditionnelle, la transmission des messages et le retour des réponses peuvent donc prendre un peu plus de temps.

Conseils supplémentaires pour l’utilisation des SMS par satellite

Pour tirer le meilleur parti de la fonctionnalité de SMS par satellite d’Apple en cas d’urgence, gardez les conseils suivants à l’esprit :

Contacts d’urgence prédéfinis

Ajoutez des contacts clés sous Paramètres > SOS d’urgence > Contacts d’urgence. Ces personnes seront automatiquement averties en cas d’urgence, vous aidant ainsi à rester en contact avec les personnes qui ont besoin de connaître votre statut.

Gardez votre téléphone chargé

La communication par satellite peut vider la batterie de votre téléphone plus rapidement qu’une utilisation standard. Assurez-vous de garder votre iPhone chargé et pensez à emporter un chargeur portable, surtout à l’approche de l’ouragan Milton.

Restez informé des alertes météo

Utilisez l’application Météo ou un service similaire pour surveiller la trajectoire de l’ouragan Milton. Cela vous aidera à rester informé de tout changement dans l’intensité de la tempête ou de son atterrissage prévu, afin que vous puissiez prendre des mesures si nécessaire.

Entraînez-vous à utiliser la fonctionnalité

Familiarisez-vous avec le processus d’envoi de SMS par satellite avant que la tempête ne frappe. En cas d’urgence, vous devez être à l’aise avec cette fonctionnalité afin de pouvoir agir rapidement.

Mettez à jour votre iOS avant qu’il ne soit trop tard

En prévision de l’ouragan Milton et de toute tempête future, activer la fonction d’envoi de SMS par satellite d’Apple sur votre iPhone est une étape intelligente et proactive. Cet outil peut vous aider à rester connecté lorsque les réseaux cellulaires sont en panne, vous permettant ainsi de joindre des contacts d’urgence ou une assistance lorsque vous en avez le plus besoin.

Cependant, pour accéder aux SMS par satellite, iOS 18 doit être installé sur votre iPhone, alors prenez un moment pour mettre à jour votre appareil avant que la tempête ne frappe. En activant cette fonctionnalité et en effectuant la mise à jour vers iOS 18, vous serez prêt à communiquer quelle que soit la tempête.