Préparez-vous à l’impact du dollar américain sur le S&P 500, gros bénéfices technologiques

Une photo prise le 7 novembre 2017 montre des personnes arrivant au siège de Nike Europe à Hilversum. Contributeur AFP

Lorsque le géant des vêtements de sport Nike a révélé le 27 juin qu’un dollar américain fort pesait sur les ventes au cours de son dernier trimestre et que la valeur croissante du billet vert continuerait de faire pression sur les ventes au cours de l’exercice 2023, ses actions ont été vendues et ont donné un avertissement précoce à un marché. déjà préoccupés par les perspectives de bénéfices pour le trimestre de juin. Cela faisait suite à un avertissement de Microsoft selon lequel les ventes du trimestre de juin seraient inférieures de 460 millions de dollars pour la même raison, ce qui réduirait les bénéfices de 250 millions de dollars. En effet, le gain de 11 % du dollar cette année contre un panier de devises – et de 12 % contre l’euro – est une menace problème alors que la saison des résultats démarre. Selon Goldman Sachs, les 500 entreprises de Standard & Poor’s réalisent 29 % de leurs ventes en dehors des États-Unis. Ils vendent généralement ces produits ou services en devises locales, puis déclarent les résultats financiers, y compris ces ventes en dollars. Ainsi, si Nike vend une paire de chaussures 100 euros, elle valait environ 7 dollars de moins à la fin de son trimestre qu’au début. Les chiffres ne sont pas énormes en termes de pourcentage – le raté de Microsoft représente entre 1% et 2% des revenus. Mais dans un marché nerveux où les actions des entreprises sont punies même pour de petits manques à gagner, elles valent la peine d’être préparées, disent les experts. Selon Stacie L. Mintz, responsable des actions quantitatives chez PGIM Quantitative Solutions, une unité de Prudential Financial, la baisse du marché cette année a été due au fait que les investisseurs paient moins pour chaque dollar de bénéfices des entreprises. Les problèmes de change sont l’une des nombreuses forces qui menacent désormais les bénéfices eux-mêmes. “C’est important parce que cela met un nuage autour de la saison des résultats, et c’est une saison des résultats importante”, a déclaré Mintz. La devise n’est qu’une des raisons pour lesquelles les prévisions de croissance des bénéfices chutent à tous les niveaux. La croissance attendue des bénéfices pour le trimestre de juin dans les entreprises de consommation discrétionnaire, par exemple, a chuté de plus de moitié depuis mars, alors que le marché dans son ensemble a vu la croissance projetée chuter à 5,2% contre 6,3%, a déclaré Sam Stovall, stratège de CFRA Research.

Le dollar a augmenté pour la raison qu’il fait souvent pendant la faiblesse économique mondiale, considérée comme la monnaie de réserve mondiale et le pari le plus sûr de la ville. Les inquiétudes concernant les taux d’intérêt plus élevés et la menace pour les actions d’un ralentissement de la croissance économique, voire d’une récession pure et simple, ont également entraîné des gains du billet vert. L’euro a subi le plus gros de la pression sur les marchés des changes, les craintes de récession étant particulièrement élevées en Europe en raison de l’invasion russe de l’Ukraine. Les sanctions économiques contre la Russie, y compris l’interdiction de la plupart des ventes russes de gaz naturel aux pays de la zone euro, ont augmenté le coût du carburant et poussé l’inflation globale à 8,6% au cours de l’année dernière.

Les bénéfices technologiques et le dollar

L’ampleur de la pression exercée sur les bénéfices par les fluctuations des devises variera d’une entreprise et d’un secteur à l’autre, en fonction de la composition de leurs activités. En général, les actions des entreprises qui réalisent la plupart de leurs ventes au niveau national ont surperformé les entreprises plus mondiales en 2022 d’environ 9 points de pourcentage, selon un rapport du 22 juin du stratège de Goldman Sachs, David Kostin. Les entreprises centrées sur les États-Unis ont baissé en moyenne de 15 %, les entreprises ayant des pourcentages plus élevés de ventes à l’étranger ayant chuté de 24 %. Avec 59 % des ventes, les entreprises technologiques sont les plus exposées, selon Goldman. Cela est particulièrement vrai pour les sociétés de semi-conducteurs, mais affecte également les actions de consommation comme Apple et des noms axés sur la publicité comme Meta Platforms et Alphabet, les sociétés mères de Facebook et Google, respectivement. Les sociétés de matériaux dans des secteurs tels que le papier et les produits chimiques sont deuxièmes à 50 %, les soins de santé, les actions financières et les services publics ayant la plus faible exposition parmi les 11 secteurs de l’indice de référence des grandes capitalisations du marché. Les entreprises fortement exposées aux ventes à l’étranger comprennent Qualcomm (96%), la société de services pétroliers Schlumberger (85%), l’assureur invalidité Aflac (70%), Netflix et Meta (59%) et Alphabet à 54%. Les entreprises fortement exposées à l’Europe procéderont probablement aux ajustements les plus importants de leurs revenus en fonction des devises. Ceux-ci incluent Booking Holdings à 79%, Philip Morris International à 39% et le fournisseur aérospatial Hexcel à 44%. Aucune de ces entreprises n’a récemment signalé une baisse de ses revenus ou de ses gains en raison de la devise.

Tesla, Apple et devises étrangères

Quelques entreprises qui méritent d’être surveillées à mesure que ce problème se développe sont Tesla, qui réalise un quart de ses ventes dans des pays en développement comme la Chine, et Apple, qui réalise 19 % des ventes dans la Grande Chine (y compris Hong Kong et Taïwan) et 24 % supplémentaires en Europe. L’impact le plus important sur Tesla, en particulier, proviendra de la politique chinoise zéro Covid, qui a fermé l’usine de Tesla à Shanghai pendant une grande partie du trimestre, a déclaré l’analyste de Wedbush Dan Ives. Chez Apple, l’impact sera plus important dans le matériel que dans le secteur des services, et sera atténué par les interventions du gouvernement chinois pour maintenir le yuan proche de la stabilité par rapport au dollar, a déclaré Angelo Zino, analyste chez CFRA Research. “Ça va être un [2 percent] à [3 percent] vent contraire aux revenus des principaux acteurs technologiques et pourrait s’accélérer au second semestre “, a déclaré l’analyste de Wedbush, Dan Ives. “Cela va entraîner des réductions de nombre, y compris pour Tesla et Apple.” L’impact le plus important pour Apple pourrait survenir au cours du trimestre de septembre, puisque le dollar a continué d’augmenter depuis la fin juin, a déclaré Zino. “Étant donné un environnement où les dépenses de consommation pourraient s’affaiblir, cela pourrait affecter la façon dont Apple évalue les produits dans différentes parties du monde”, a déclaré Zino.

Comment les entreprises luttent contre la volatilité des devises