Préparez-vous à la certification avec cet ensemble de formation CompTIA et examen informatique à 45 $

Si vous cherchez à développer des compétences informatiques et à vous lancer dans l’obtention de vos diplômes, consultez le . Pour 45 $, vous aurez accès à vie à 180 heures de matériel de LinuxPath, CramWise, DojoLab, CodeDirect et ExamsDigest qui vous feront passer de novice à expert – le tout à votre rythme, pour des centaines de moins que ce qu’il vous en coûterait pour s’inscrire individuellement à chacun de ces programmes. Cette offre est disponible jusqu’au 23 novembre.

Votre achat débloquera un accès illimité à vie à cinq cours avec 180 heures de contenu, vous permettant d’apprendre et de pratiquer à votre propre rythme. Avec des exercices pratiques, des leçons interactives et plus encore, vous serez en mesure de maîtriser les concepts informatiques essentiels et de développer une variété de compétences, y compris comment créer et gérer une infrastructure Linux d’entreprise et des applications de bureau professionnelles avec Python, ainsi que les compétences pour effectuer des niveaux de configuration de réseau et de sécurité de base à avancés, gérer des processus, exécuter des applications et manipuler leur fonctionnement, résoudre des problèmes de matériel et de réseau, etc.

Vous aurez également accès à un éventail d’examens pratiques couvrant les objectifs CompTIA, Cisco et AWS, avec à la fois des laboratoires intensifs et des questions basées sur les performances, afin que vous puissiez vous préparer à vos examens de certification en toute confiance.

