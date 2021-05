Préparez-vous à groover! «Dil De Diya» de «Radhe» de Salman Khan et Jacqueline Fernandez arrive sur Internet – Visionner | Actualités des films

New Delhi: Salman Khan et Disha Patani sont tous prêts à divertir leurs fans avec «Radhe: Your Most Wanted Bhai» cet Eid. Bhaijaan est de retour avec un autre numéro énergique ‘Dil De Diya’ du film mais cette fois avec Jacqueline Fernandez. Leur chimie à l’écran a toujours été le sujet de conversation.

Ils ont travaillé ensemble dans de nombreux films, dont «Kick» et «Race 3» jusqu’à présent. La chimie brûlante de Salman et Jackky a toujours été appréciée par les fans. Leur dernière chanson «Dil De Diya» est chantée par Kamaal Khan et Payal Dev et la musique a été composée par nul autre que Himesh Reshammiya. Les paroles du chant sont écrites par Shabbir Ahmed et Shabina Khan les a chorégraphiées.

Partageant la chanson sur son pseudo Instagram, l’acteur ‘Bajrangi Bhaijaan’ a écrit: «Aap logo ko dil de diya … aur yeh gana bhi, jiska naam hai #DilDeDiya

@apnabhidu @dishapatani @randeephooda @prabhudevaofficial @ jacquelinef143 @realhimesh @ shabbir_ahmed9 @imkamaalkhan @payaldevofficial @shabinakhanofficial @skfilmsofficial @zeestudiosofficial @sohailkhanefficial @Zulatellepellee.

La chanson commence par des mouvements incroyables de Jacqueline avec Salman suivant ses pas de signature. Auparavant, la première chanson du film Radhe intitulée «Seeti Maar» a été lancée. Il a joué Disha Patani en tête avec Sallu Bhai.

Outre le duo, le film met également en vedette Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles principaux.

Dirigé par Prabhu Deva, ce film marque la troisième collaboration de Bhaijaan avec Prabhu. Le duo a donné des tubes comme «Wanted» et «Dabangg 3».

Le film a été produit par Salman Khan Films. Radhe: Your Most Wanted Bhai devrait sortir le 13 mai dans les salles ainsi que sur la plate-forme de streaming ZEE5.