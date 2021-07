Préparez-vous à dévoiler – Samsung Global Newsroom

Nous vivons à une époque de changement accéléré – des changements rapides dans la culture du travail à l’essor des technologies de communication de pointe. Aujourd’hui plus que jamais, il existe un besoin d’appareils mobiles flexibles et polyvalents capables de suivre le rythme rapide de nos vies afin que nous puissions maximiser et profiter de chaque instant.

Rejoignez Samsung Electronics le 11 août pour un événement Galaxy Unpacked afin de dévoiler le prochain chapitre des innovations mobiles conçues pour vous aider à tirer le meilleur parti de chaque instant, où que vous soyez. L’événement sera diffusé sur Samsung Newsroom et Samsung.com à 10 h HE, alors assurez-vous de vous connecter pour regarder de près les derniers appareils Galaxy.

Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour des mises à jour régulières avant l’événement.

